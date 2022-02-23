Байден: США вводят санкции против российских элит, их семей, банков и госдолга РФ

Президент США Джо Байден объявил о санкциях в отношении РФ из-за признания ею «ДНР» и «ЛНР». Трансляция выступления Байдена велась на канале Госдепа США.

Ограничения коснутся суверенного долга России, российских элит и их семей, госкорпорации ВЭБ и «банка российских военных» (Байден не уточнил, что он подразумевает под ним). Президент США отметил, что санкции против ВЭБ Соединенные Штаты введут 22 февраля, а против российских элит — 23 февраля.

Байден назвал объявленные сегодня санкции «первым пакетом» ограничений и отметил, что санкции могут быть ужесточены. Он заявил, что "вторжение"России в Украину уже началось, но при этом президент США отметил, что «Соединенные Штаты, их союзники и партнеры остаются открытыми для дипломатии».

После выступления Байдена рубль укрепился. РБК отмечает, что по сравнению с дневными максимумами курс американской валюты резко снизился по отношению к рублю.

Динамика доллара к рублю

До этого США ввели санкции в отношении «ДНР» и «ЛНР». Санкции предусматривают запрет для жителей США на любые инвестиции в экономику самопровозглашенных республик, а также на ввоз в США, прямо или косвенно, любых товаров и технологий из республик и экспорт товаров из США в «ДНР» и «ЛНР». Также указ Байдена дает возможность налагать санкции на любое лицо, решившее действовать в самопровозглашенных республиках.

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Ранее о санкциях из-за признания Россией «ДНР» и «ЛНР» объявил ЕС. Ограничения коснулись 351 депутата Госдумы, а также 27 юридических и физлиц, в том числе банков, финансирующих операции РФ на территории Донбасса. Великобритания, в свою очередь, ввела санкции против банка «Россия», ПАО «Промсвязьбанк», Индустриального сберегательного банка, Черноморского банка развития и реконструкции и Генбанка. Также под санкции Лондона попали Геннадий Тимченко, Игорь и Борис Ротенберги. Страна заморозила их активы, а также запретила им въезд.

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