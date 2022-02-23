 

ДНР сообщила об обстрелах со стороны украинских силовиков

23.02.2022, 4:30, Новости дня
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С вечера вторника украинские силовики ведут обстрелы населенных пунктов ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

Так, с 18.40 до 20.15 (время совпадает с мск) огонь велся в направлении населенных пунктов Набережное, Докучаевск, Новоласпа и Донецк. Были выпущены мины калибром 120 мм и гранаты из СПГ, передает РИА «Новости».

В 21.30 украинские силовики минами калибра 120 мм обстреляли Васильевку; с 21.35 по 21.50 – населенные пункты Горловка, Доломитное, Зайцево, Верхнеторецкое, было выпущено 20 мин, в том числе запрещенные минскими соглашениями калибром 120 мм, а также свыше 30 гранат из РПГ и АГС. 

Кроме того, подвергалось обстрелу Коминтерново – «четыре гранаты из СПГ, 20 гранат из АГС». Позднее в ДНР вновь сообщили, что Коминтерново подверглось обстрелу, на этот раз было «выпущено 12 мин калибром 120 мм».

Как следует из сообщения, за последние три часа обстрелу подверглись населенные пункты Белая Каменка, Новая Марьевка, Петровское, Саханка, Безыменное, Коминтерново. Было выпущено 38 мин запрещенным минскими соглашениями калибром 120 миллиметров, а также гранаты из РПГ.

Накануне представительство ДНР в СЦКК заявило, что украинские военные в первый раз с 2018 года применили реактивную систему залпового огня «Град» по Донецку.



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