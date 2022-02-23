 

Вертолеты национальной гвардии разбились в США

23.02.2022, 4:30, Новости дня
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В ходе учений потерпели крушение два вертолета UH-60 Blackhawk национальной гвардии американского штата Юта, сообщила местная нацгвардия.

Вертолеты разбились недалеко от горнолыжного курортного комплекса Snowbird. Члены экипажей не пострадали. Горнолыжный курорт Mineral Basin закроется на неопределенный срок, передает РИА «Новости».

На днях учебно-тренировочный сверхзвуковой самолет ВВС США Т-38 разбился недалеко от аэропорта на территории штата Алабама, двое военных погибли. Ранее в США упал истребитель F-16 Fighting Falcon.



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