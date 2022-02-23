Япония объявила о санкциях против России, ДНР и ЛНР

Санкции Токио против РФ касаются суверенного долга и запрета на выпуск новых российских облигаций, сообщил глава японского правительства Фумио Кисида.

Кроме того, Япония приостанавливает выдачу виз представителям ДНР и ЛНР и замораживает их активы. Вводятся «меры по запрету на экспорт в две республики и импорт из них», передает ТАСС.

Япония призвала Россию вернуться к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины и пригрозила, что в случае эскалации рассмотрит дополнительные ограничительные меры.

Напомним, минфин США сообщил, что в связи с признанием Москвой ДНР и ЛНР Вашингтон вводит санкции против представителей «российских элит», российского долга, банков, а также против футбольного клуба ЦСКА.

Евросоюз также намерен ввести санкции против 351 депутата Госдумы России, 27 физических и юридических лиц. Как заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, они не смогут больше ездить на шопинг в Милане и устраивать вечеринки в Сен-Тропе.

Британия объявила о санкциях в отношении пяти российских банков: банк «Россия», Промсвязьбанк, Акционерное общество коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития.