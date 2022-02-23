Мнение: Но будет такая борьба за мир…(2)

Что, в общем-то, интересно в реакции Запада — она достаточно снисходительна и даже в чем-то индифферентна. Санкции против депутатов — да их в России-то за людей никто не считает, и власть в первую очередь. По факту есть десятка полтора смотрящих за Думой, остальной контингент набит туда по соображениям то ли престижа, то ли прикола. Обижать этих бедолаг санкциями — ну, не серьезно. Санкции против Ротенбергов — да на них и так этих санкций как блох на жучке, одной больше-одной меньше.

Любопытно здесь то, что либо Запад действительно особо не видит проблем в происходящем и вполне трезво оценивает возможности Кремля по дальнейшей эскалации, то ли западные элиты снова включили Чемберлена-Даладье и банально идут в сюжете мировой войны, для которой нужно взрастить врага, которого придется побеждать ценой больших усилий.

Я это к тому, что возникает предположение: Путина просто провоцируют, чтобы он шел дальше. Запад двигает свою «новую нормальность». Ему нужно сломать нынешний мировой порядок просто потому, что построить что-то новое можно только сломав что-то старое. Нужен инструмент демонтажа, таран. Потом его, конечно, сломают о колено и выбросят: инструмент для демонтажа плохо подходит для строительства. Кувалдой можно ломать стены, но возводить новые — требуется мастерок. Поэтому Запад заинтересован в новом Гитлере, и если его нет под рукой — его будут выращивать. Подстегивать, давать коридор, по которому он будет идти туда, куда его направляют. Особенно, если бог не дал ума.

Путин «отскочил» от войны, однако вряд ли такая самостоятельность по душе тем, кому нужно совсем другое. Поэтому и слабая реакция на произошедшее. Которая более похожа на приглашение — мы слабые, мы тебя боимся, мы не будем ничего серьезного предпринимать… И уже сегодня Путин заговорил о признании ДНР-ЛНР в границах областей. А значит — есть повод для того, чтобы подтолкнуть его к этому правильному решению. И, кстати, чем быстрее, тем лучше, так как пока обстановка вполне располагает. Через месяц снова нужно будет создавать экстремальную ситуацию, нагнетать информационный психоз… В общем, чего тянуть? Давай, Влад, мы тебя сильно-сильно боимся.

Интересы Украины, понятно, для Запада — пустой звук. Интересы людей, которых могут бросить под российские танки — тем более. Интересы русских, которые должны будут взломать оборону ВСУ и героически умереть на ней — а кому они интересны, если и Путину на них плевать.

В общем, пока есть определенная вероятность, что наш герой оправится от собственного страха и очевидного унижения и пойдет восстанавливать порушенное реноме через восстановление территориальной целостности новых признанных субъектов. Сколько при этом ляжет — да кому какое дело, «…«нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя…» Ну, а если правильно расставить акценты, то сходу можно спровоцировать и на большие свершения.

Эта вероятность пока носит, конечно, гипотетический характер. Но примечательные оговорки сегодняшнего дня, а главное — толкование принятых решений выглядит вполне в рамках подобной гипотезы. Кроме того, Путин уже выдвинул новый ультиматум — теперь в адрес Украины. Ультиматум абсолютно неприемлемый и очевидно невыполнимый: разоружиться и заявить о своем категорическом нейтральном статусе. Что по сути означает полную и безоговорочную капитуляцию. Без военного поражения такие условия не выполнит никто. Возможно, что на это и расчет.

Сюжет выглядит крайне запутанным, но главное здесь то, что он со вчерашнего дня начал развиваться. А значит — события приобретают собственную динамику. Которая не всегда зависит от принимаемых решений, а развивается просто потому, что ее направили в нужное кому-то русло.

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