 

Мнение: С праздником 23 февраля!

23.02.2022, 3:15, Разное
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Всех причастных и служивших поздравляю с Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота!
Отдельное поздравление в этот праздничный день для военных ДНР и ЛНР, а также вежливых людей, которые сейчас выдвигаются на Донбасс, чтобы решать боевые задачи, которые позволят расширить будущую экспозицию в Музее вооруженных сил достойную великих предшественников.

С праздником, товарищи!

PS. Кстати, в этот день 8 лет назад состоялся антибандеровский митинг в Севастополе и началась Русская Весна, которая привела к освобождению Крыма и Севастополя из под украинской оккупации и началу борьбы Донбасса за свою независимость, которая на днях получила свое запоздалое, но столь ожидаемое продолжение.

Источник: Colonel Cassad



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