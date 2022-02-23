Сертификация «Северного потока-2» остановлена

Канцлер Германии Олаф Шольц остановил сертификацию «Северного потока-2» на фоне признания «ДНР» и «ЛНР». Об этом он сообщил на пресс-конференции.

На вопрос о зависимости Берлина от российского газа Шольц заявил, что «Германия намерена диверсифицировать импорт газа совместно с другими европейскими странами, а также продолжает работать над развитием возобновляемых источников энергии». В конце января глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн заявил, что решение о сертификации оператора «Северного потока-2» не будет принято в первой половине 2022 года. Компания, необходимая для сертификации, была создана и зарегистрирована в реестре, однако регулятор не получил все документы, которые нужны для дальнейшего рассмотрения заявки.

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Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик вечером 21 февраля. 22 февраля Госдума единогласно ратифицировала договоры о дружбе и взаимопомощи между РФ и «ЛДНР», а также РФ официально признала «ДНР» и «ЛНР» в границах, в которых власти республик фактически осуществляют полномочия и юрисдикцию.

Эти действия осудили главы Еврокомиссии, Евросовета и главы ряда европейских стран, а США ввели ограничения против «ЛДНР» и анонсировали новые санкции против России.

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