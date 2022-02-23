Боррель удалил твит о «шопинге в Милане» и «вечеринках в Сен-Тропе»

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель удалил свой твит о том, что из-за санкций российские парламентарии лишатся «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе и бриллиантов из Антверпена». Однако на него уже ответили в МИД России, Совете Федерации и Госдуме.

Боррель удалил свой твит через пару часов после публикации, передает РИА «Новости».

Однако в РФ на него успели ответить. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что «за время войны в Донбассе погибло (по оценкам ОБСЕ) более 13 тыс. человек», но Боррель не опубликовал «ни одного твита или поста с поддержкой родителей убитых детей, с требованием обеспечить несовершеннолетним Донецка и Луганска безопасное существование, с призывом к киевскому режиму обуздать националистов».

«Теперь мы поняли почему: шопинг и вечеринки – то, что волнует по-настоящему», – сообщила она, добавив, что «подобное поведение «цивилизованных стран» граничит с потерей человеческого облика». Она также задалась вопросом, нормально ли это, когда еврочиновник радуется из-за того, что бизнес стран-членов ЕС понесет убытки.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил: «Традиционные европейские ценности в изложении Борреля. Приоритеты и устремления еврочиновников понятны».

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев сказал, что нельзя «шопингу в Милане противопоставить жизни людей в ЛНР и ДНР», а если «Боррель это считает равноценным, то он далек от того, что происходит сейчас в геополитике», прошло то время, «когда была тоска по европейским городам».

Шхагошев считает, что Боррель «ставит крест на межпарламентском диалоге между европейскими и российскими парламентариями». «Значит, мы будет продолжать парламентский диалог вне Европы», – добавил депутат.

Напомним, российские парламентарии единогласно ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Донецкой и Луганской народными республиками. Евросоюз намерен ввести санкции против них. Боррель заявил, что для попавших под санкции лиц больше не будет «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».