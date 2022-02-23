Бывший игрок “Шахтера” Мампасси принял российское гражданство

18-летний футболист перешел в “Локомотив” из донецкого “Шахтера” в декабре 2021 года. В карточке игрока указано, что он – гражданин России, рост футболиста – 185 см, вес – 76 кг.

Скриншот: fclm.ru

Сам игрок в интервью изданию “Спорт-экспресс” утверждал, что не занимается вопросами получения российского гражданства и среди требований “Локомотива” условия получения гражданства РФ не было.

Контекст:

Мампасси родился 12 марта 2003 года в Донецке, является воспитанником академии ФК “Шахтер”, указано на сайте московского “Локомотива”.

В сезоне 2020/2021 годов футболист отправился в аренду в ФК “Мариуполь” и дебютировал во взрослом футболе 6 марта прошлого года в поединке против полтавской “Ворсклы” в украинской Премьер-лиге. За основной состав “Мариуполя” Мампасси провел 22 матча.

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