“Родина в опасности. Давайте забудем все!” Гордон призвал Зеленского собрать бывших президентов, премьеров, глав МИД, руководителей спецслужб и крупный бизнес для обсуждения агрессии РФ

“Не знаю, с кем советовался президент Зеленский, получив известие о том, что [президент РФ Владимир] Путин признал ОРДЛО, “ДНР” и “ЛНР” эти. Думаю, что по старой памяти – с [руководителем Офиса президента Андреем] Ермаком и еще несколькими своими соратниками, не исключено, что с [народным депутатом от “Слуги народа”] Николаем Тищенко, моим любимым”, – сказал Гордон.

Он заявил, что на месте Зеленского “собрал бы всех, даже врагов своих, всех, кто может мыслить по-государственному”.

“Я бы пригласил президента [Леонида] Кучму, президента [Виктора] Ющенко, президента [Петра] Порошенко, бывших министров иностранных дел, премьер-министров, председателей спецслужб – от [бывшего руководителя военной разведки и Службы безопасности Украины Игоря] Смешко до [бывшего премьера Арсения] Яценюка, – всех крупнейших бизнесменов – от [Игоря] Коломойского и [Рината] Ахметова до [Григория] Суркиса и [Виктора] Пинчука, – всех усадил бы за большой стол и сказал: “Сегодня Родина в опасности. Я вас не любил, и вас не любил, и вас не очень любил. Давайте забудем все! Президент Порошенко, я протягиваю вам руку. С кем я еще воевал? И вам протягиваю руку. Забыли обиды! Начинаем с чистого листа! Ваше мнение, господа: что надо делать в данной ситуации?” Вот так я бы поступил на месте господина Зеленского”, – сказал журналист.

Гордон отметил, что по его информации, Зеленский и Ермак смотрят вторничные эфиры с ним на канале “Украина 24” “от начала до конца”.

“Поэтому зная, что они нас смотрят, хочу предложить следующее: Владимир Александрович, немедленно соберите Кучму, Ющенко, Порошенко, всех премьеров бывших, всех руководителей спецслужб, всех министров иностранных дел, крупный бизнес, олигархов, которых вы так не любите, и всем поставьте один вопрос: что делать Украине? Перед этим на забудьте сказать: “Все наши обиды – в прошлом”, – обратился Гордон к главе государства. – Я очень надеюсь, что президент меня услышит и завтра людей, которых я назвал, соберет. Если не соберет – извините, я тут ни при чем”.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.

21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания “независимыми республиками” незаконных вооруженных формирований “ЛДНР”. Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания. Позже в тот же день Путин объявил о признании “независимости” оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы. Они предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для “поддержания мира”. 22 февраля Госдума, а следом за ней и Совет Федерации ратифицировали договоры РФ с “ЛДНР” о дружбе и взаимопомощи, а Путин заявил, что РФ признала “ЛДНР” в границах Луганской и Донецкой областей (вооруженные группировки контролируют только часть этих регионов).

Великобритания и США уже ввели санкции против России из-за признания “ЛДНР”. В частности, Вашингтон наложил ограничения на суверенный долг России. Германия решила приостановить сертификацию газопровода “Северный поток – 2”, который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины.

Из-за признания “ЛДНР” Россией 21 февраля был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.

Зеленский дважды обращался к украинцам 22 февраля. Первое обращение президент записал ночью, в нем он призвал украинцев не беспокоиться и заявил, что Киев расценивает последние шаги РФ как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Во втором обращении, которое было опубликовано вечером, Зеленский сказал, что для него главное – это сохранение целостности Украины, рассказал о подписанном указе о призыве резервистов в особый период и сообщил, какие шаги разрабатывает Киев в ответ на действия России.

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