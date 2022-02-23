 

Запад ввел против РФ санкции за признание “ЛДНР”, Зеленский объявил о призыве резервистов. Главное за день

23.02.2022, 2:10, Новости дня
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Ночное заседание Совбеза ООН по Украине

В связи с ситуацией, которая сложилась вокруг Украины, Совет Безопасности ООН в 4.00 22 февраля по Киеву собрался на срочное заседание. На заседании постпред Украины при ООН Сергей Кислица потребовал от РФ отменить решение о признании “ЛДНР” и вернуться за стол переговоров и показал, что указы о признании террористов почти идентичны указам по Абхазии и Южной Осетии. 

Председательствует в Совбезе сейчас Россия. Постпред РФ Василий Небензя на заседании заявил, что РФ якобы не является стороной конфликта на Донбассе, и повторил ряд пропагандистских тезисов об обстрелах на Донбассе. 

Он высказал утверждение, что Украина “по-прежнему обязана выполнить Минские соглашения”. 

Но к вечеру президент России Владимир Путин сказал, что этих соглашений “не существует”. 

Российский парламент согласился на ввод войск в ОРДЛО

Путин обратился к верхней палате российского парламента – Совету Федерации – с запросом о разрешении на использование российских вооруженных сил за пределами страны.

Обращение в тот же день рассмотрели и поддержали, аргументировали решение обострением ситуации на Донбассе и тем, что “Россия должна взять под свою защиту” жителей региона. 

Путин определился с “границами” “ЛДНР”

21 февраля и весь день 22-го в российском политикуме озвучивали противоречивые заявления относительно того, на какой территории Россия признает “независимость” “ЛДНР” – в Госдуме говорили и о территории, которую боевики контролируют сейчас, и о всей территории Донецкой и Луганской областей. 

Во второй половине дня глава Кремля вышел на брифинг и, отвечая на вопросы СМИ, сказал: “Ну мы же их [“ЛДНР”] признали, а это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и конституцию. А в конституции прописано: границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины”. Также Путин заявил о “спорных” вопросах – их, по его мнению официальный Киев должен обсуждать с боевиками. 

Реакция мирового сообщества и санкции

Действия Путина осудили западные страны и НАТО, США ввели санкции против “ЛДНР”, российских банков и суверенного долга, а также семей элит. Великобритания – против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ, Германия решила приостановить сертификацию “Северного потока – 2”. 

Канада и Украина анонсировали санкции в связи с решением Путина. Евросоюз уже согласовал первый пакет ограничений. 

Признание террористов сделало российский рубль, по оценке Forbes, самой нестабильной в мире валютой. Однако валюта “устояла”, несмотря на “нервозность рынков”: после объявления санкций рубль резко укрепился, а потом снова незначительно ослаб.

Шестой день обострения на Донбассе

Обострение на Донбассе длится с 17 февраля, во вторник боевики 73 раза нарушили договоренности о режиме тишины, использовали 292 снаряда и 455 мин. В результате обстрелов погиб украинский военнослужащий, шестеро получили травмы и ранения. 

Из-за атак оккупантов в Счастье Луганской области рассматривают возможность эвакуации граждан, Луганская ТЭС не работает второй день. При обстреле боевиками Марьинки Донецкой области ранение получил мирный житель. 

Обращение Байдена

Президент США Джо Байден выступил с обращением по ситуации в Украине. Он объявил о санкциях, которые США вводят против РФ, и сообщил, что Штаты направят дополнительные военные силы в страны Балтии. 

“Путин считает, что у него есть право провозглашать новые государства, – это нарушение международного права. Кем он себя возомнил?! Кто, во имя Господа, дает ему право объявлять новые так называемые “страны” на территории, принадлежащей его соседям?” – возмутился он, комментируя действия РФ. 

Обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил второе за сутки обращение к украинцам. Глава государства объявил, что подписал указ о призыве резервистов в особый период, и о запуске программы “экономического патриотизма”. 

“Украинцы – мирная нация. Мы хотим тишины. Но если мы сегодня промолчим, завтра исчезнем. Нас ждет ежедневная тяжелая работа. И мы к ней готовы. Уверенность в себе. Уверенность в стране. Уверенность в победе. Не ридать, а здобувать. Слава Украине!” – сказал глава государства в конце обращения, процитировав стихотворение украинского поэта Ивана Франко. 

Украина может разорвать дипотношения с РФ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба направил на имя президента представление с предложением разорвать дипломатические отношения с РФ. Зеленский сказал, что рассмотрит вопрос, Кулеба говорит, разорвать дипотношения с РФ нужно было еще в 2014 году.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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