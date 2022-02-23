 

312 тысяч планшетов, использовавшихся для переписи населения, не могут найти своих владельцев

23.02.2022, 1:59, Новости дня
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Минцифры должно пристроить гаджеты, однако в срок этого сделать не получится, поскольку планшеты нуждаются в технической доработке.

Гаджеты на российской операционной системе «Аврора» до 1 сентября нынешнего года должны найти владельцев. Однако на этом этапе министерство столкнулось с проблемой: практически никто не желает забирать планшеты даже бесплатно.

Министерство просвещения и Минздрав рассматривали идею взять гаджеты, но выяснилось, что планшеты не подходят для работы. МВД согласилось забрать устройства себе, но только после внесения некоторых изменений в систему: сотрудники нуждаются в приложении ГИБДД и сканере отпечатков пальцев. На доработку понадобится минимум год и дополнительные денежные вложения.



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