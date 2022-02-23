 

Разработка операционной системы Windows 12 начнется уже весной 2022

23.02.2022, 1:59, Новости дня
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Компания практически готова к началу разработки новой ОС. Пока что точно неизвестно, начался ли процесс создания Windows 12 или к этому приступят только в марте нынешнего года.

Также стало известно, что для полноценного функционирования Windows 12, разработчики будут использовать два модуля безопасности — TPM и модуль, схожий с Microsoft Pluton.

Создатели не прокомментировали причины начала разработки обновленной операционной системы. Возможно, компания решила вернуться к регулярному запуску новых ОС из-за требований пользователей. После выхода нашумевшего Windows 10, клиенты Microsoft были уверены, что в ближайшее время операционка будет обновляться и совершенствоваться. Однако спустя некоторое время разработчиками было объявлено о выпуске новой ОС — Windows 11.



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