Разработка операционной системы Windows 12 начнется уже весной 2022

Компания практически готова к началу разработки новой ОС. Пока что точно неизвестно, начался ли процесс создания Windows 12 или к этому приступят только в марте нынешнего года.

Также стало известно, что для полноценного функционирования Windows 12, разработчики будут использовать два модуля безопасности — TPM и модуль, схожий с Microsoft Pluton.

Создатели не прокомментировали причины начала разработки обновленной операционной системы. Возможно, компания решила вернуться к регулярному запуску новых ОС из-за требований пользователей. После выхода нашумевшего Windows 10, клиенты Microsoft были уверены, что в ближайшее время операционка будет обновляться и совершенствоваться. Однако спустя некоторое время разработчиками было объявлено о выпуске новой ОС — Windows 11.