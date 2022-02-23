Школьный урок для олимпийской чемпионки

Почему Щербакова ходит на физкультуру.

Анна Щербакова. Фото: РИА Новости

Бессмертные строки Булата Окуджавы: «Совесть, благородство и достоинство — вот оно святое наше воинство…». Они пришли на память, как только стало известно о победе юной фигуристки Ани Щербаковой на Олимпийских играх в Пекине. Анечка — выпускница нашей школы этого года. Сразу оговорюсь, никакой заслуги школы в достижении ей выдающихся спортивных результатов нет. Здесь сыграли свою роль феноменальные природные данные и виртуозная работа тренеров. Но эта победа заставила задуматься об одной проблеме.

Никогда прежде я не считал и поныне не считаю, что результаты работы школы следует оценивать исключительно по высшим достижениям ее выпускников.

К такому выводу я пришел достаточно давно на основании трагического эпизода. Моя мама — учительница, после инсульта несколько лет лежала в больнице обездвиженная. А в соседней палате лежал адмирал в отставке, Герой Советского Союза. В те годы одноместных палат не было. Так что лежал он в многонаселенной палате, все понимал, но говорить не мог. Щадя его достоинство, деликатная медицинская сестра, отгородив пациента ширмой, проводила необходимые гигиенические процедуры. Но она ушла в отпуск, а вместо нее на пост заступила другая медсестра — хабалка. Войдя в палату, она громогласно заявила: «Ну, кто тут у нас обделался?» И адмирал умер от унижения. Она убила его словом!

За сорок пять лет существования нашей школы среди ее выпускников есть люди, достигшие выдающихся успехов в разных видах деятельности, среди них и известные медийные фигуры. Но специального стенда «Ими гордится школа» у нас нет. Почему? Да потому что скромная работа душевно чуткой медсестры стоит не дешевле выдающихся достижений в науке, культуре и спорте. В чем мы все, надеюсь, успели убедиться в тяжкий период пандемии.

Большой спорт — по определению токсичная среда, отравленная миазмами зависти, интриг и политиканства. Но золото — оно остается золотом, к нему грязь не пристает. Сказанное в полной мере относится к Анечке Щербаковой, чьими человеческими качествами я восхищаюсь. Она выпускница медицинского класса, содержание программ которого требует углубленных знаний в химии и биологии. Решение девочки пойти именно в такой класс было осознанное и трезвое, ибо короток век спортсмена. Увы, часто так бывает, что, достигнув в юности выдающихся результатов, чемпион, закончив по тем или иным причинам спортивную карьеру и оказавшись не у дел, теряет себя, впадая в депрессию и опускаясь на дно жизни. Так ломаются судьбы вчерашних звезд. В данном случае, став спортивным врачом, Аня сможет продолжить свое осознанное существование в спорте, но уже в ином качестве. Обучение в элитном медицинском классе не предполагает никаких скидок и преференций. Да Аня их и не требует, обучаясь очно-заочно. На соревнования она везет с собой мешок с учебниками и продолжает обучение дистанционно. А в перерывах между тренировками и соревнованиями добросовестно осваивает сложную программу обучения в школе. Не обходится и без милых курьезов. Так, чемпионка мира (ею она стала в прошлом году, до олимпийского «золота») по своей воле посещает школьные занятия физической культуры. На наше недоумение она отвечает: «А я хочу быть вместе со своим классом!». Согласитесь, такое заявление дорогого стоит. Девочка начисто лишена «звездной болезни». И это заслуга в первую очередь ее семьи. Родители — скромные технари, именно они привили дочери дружелюбие, благородство и достоинство. Что греха таить, сегодня мы часто являемся свидетелями того, как «звездятся» и иные спортсмены, и поп-идолы, проявляя ничем не подкрепленное высокомерие и чванство. Что является прежде всего признаком культурного недоразвития. Аня же человек начитанный — отсюда и культура речи, которую она демонстрирует во время своих многочисленных интервью. За ее достижениями стоит невероятный физический и духовный труд, в том числе и труд в постижении культуры. Излишне напоминать, что фигурное катание — это симбиоз спорта и искусства.

Здесь, как и в балете, для создания образа требуется глубокое понимание музыки, литературы, пластических видов изобразительного искусства. Смею предположить, что внутреннее чувство ритма для достижения победы необходимо практически во всех видах спорта, включая боевые искусства. Присмотритесь повнимательней к соревнованием по карате, ушу и тхэквондо, и вы увидите сложные пластические этюды. Меньше всего я хотел бы вести речь о прикладном значении культуры для достижения целей. Дело совсем не в том, чтобы привязать культуру к презренной пользе.

Освоение культуры — единственный путь к обретению человечности. На первом месте должно быть воспитание, потом образование, а иначе…

Однажды некий профессор физико-математического факультета с намерением преподать студентам запоминающийся на всю жизнь урок написал на доске большую цифру «1» и, посмотрев на аудиторию, объяснил: «Это ваша человечность — самое необходимое в жизни качество». Затем рядом с цифрой «1» написал «0» и сказал: «А это ваши достижения, которые с человечностью увеличили вас в 10 раз». Еще один «0» — опыт, с которым человек стал «100». И так добавлял ноль за нулем: осторожность, любовь, успех… «Каждый добавленный ноль в 10 раз облагораживает человека», — сказал профессор. Вдруг он стер цифру «1», стоящую в начале ряда цифр. На доске остались никчемные, ничего не значащие нули… «Если у вас не будет человечности, остальное ничего не стоит», — объяснил профессор. Он нашел замечательную визуальную форму для донесения до аудитории, казалось бы, простой истины. Но истина, какая бы простая она ни была, от этого не перестает быть истиной. Меня лично тошнит, когда я слышу, что какая-то учительница блестяще владеет предметом, но при этом ее боятся и ненавидят дети. О какой передаче знаний в таком случае может идти речь? Вот почему тезис профессора о человечности, без которой остальное ничего не стоит, в равной мере относится и к детям, и к педагогам. Советую вывесить это высказывание в каждой учительской.

Евгений Ямбург

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