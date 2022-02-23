Блинкен отказался встречаться с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в данный момент не видит смысла «двигаться вперед» со встречей с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

На встрече с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой Блинкен сообщил, что «проконсультировался с союзниками и партнерами, все согласились» с таким решением. Блинкен направил Лаврову письмо с оповещением о принятом решении не проводить встречу, передает РИА «Новости».

Госсекретарь заявил, что США не позволят РФ притворяться участниками дипломатического процесса и двигаться по пути конфликта. При этом, по его словам, США открыты для дипломатии, но РФ должна продемонстрировать, «что она настроена серьезно». «В минувшие 24 часа она демонстрировала прямо противоположное», – сообщил глава Госдепа.

Как сообщил Блинкен, высказывания президента РФ Владимира Путина показывают, что он видит Украину в качестве подчиненного РФ образования, а не суверенного государства. По мнению Блинкена, «это полностью ложное утверждение, которое игнорирует историю, международное право и десятки миллионов украинцев». Он заявил, что Путин якобы «всегда планировал вторгнуться на Украину» и «уничтожить украинскую демократию, которая представляет сильный контраст с его автократией», передает ТАСС.

Блинкен утверждает, что РФ пытается подчинить Украину или восстановить сферу своего влияния, а не предотвратить расширение НАТО. Администрация США полагает, что Москва якобы «начала разрывать» Будапештский меморандум еще в 2014 году, когда произошло воссоединение Крыма с Россией.

Напомним, встреча планировалась на 24 февраля. Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация на Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД РФ объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.