Взрыв прогремел в Донецке

У здания редакционного корпуса донецкого телецентра произошел взрыв, сообщил гендиректор Первого республиканского канала Сергей Пеляницин.

Пеляницин рассказал, что «взрыв произошел рядом с редакционным корпусом», четырехэтажным зданием. По его словам, «похоже на СВУ», которое «кто-то бросил через забор». Как сообщил Пеляницин, «вынесло стекла на всех этажах», пострадавших нет, передает «Донецкое агентство новостей».

В пятницу мощный взрыв прогремел в нескольких десятках метров от здания правительства ДНР. Народная милиция ДНР позже пояснила, что на парковке напротив дома правительства был взорван автомобиль. Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что была взорвана машина начальника управления Народной милиции ДНР Дениса Синенкова.