 

История праздника День защитника Отечества: кого нужно поздравлять 23 февраля

23.02.2022, 0:47, Разное
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Праздник зародился еще в СССР. 23 февраля 1918 года в Петрограде впервые прошел
День Красной армии. Однако это был не столько праздник, сколько пропаганда на то, чтобы привлечь больше добровольцев в ряды
военнослужащих. Это возымело хороший результат.

До
1949 года праздник величали Днем Красной армии. 23
февраля стало особенным днем во время Великой Отечественной войны. Он был символом стойкости и мужества нашего народа и веры в лучшее. Интересно, что поздравляли с ним только мужчин, хотя и женщины воевали на фронте.

Прежде всего, стоит помнить,
что 23 февраля — это день, когда поздравляют военнослужащих. Нынешнее название — День защитника Отечества — у праздника
появилось в 1995 году, с 2002-го этот день стал выходным.

В настоящее время 23 февраля проводят торжественную церемонию у стен
Кремля, возлагают венки к Могиле Неизвестного Солдата. В городских парках по всей стране проходят тематические фестивали, конкурсы, соревнования, играют военные
оркестры, а вечером запускается салют.

Что подарить мужчинам в этот праздник – каждая дама решает индивидуально. Сложился стереотип, что в этот день лучшими презентами являются носки и пены для бриться, но сами мужчины от таких подарков, как правило, не в восторге. К счастью, сегодня не составляет труда найти оригинальный подарок.



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