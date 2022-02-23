Рубль укрепился после объявления о санкциях Запада за признание “ЛДНР”

В течение часа – с 22.10 до 23.10 по московскому времени к доллару рубль укрепился с 79,7 руб. за $1 до 78,8 руб. за $1, а потом немного ослаб – до руб. за $1.

Скриншот: moex.com

К евро рубль тоже сначала резко укрепился, а потом немного ослаб.

Скриншот: moex.com

Индекс Мосбиржи IMOEX к закрытию торгов (это произошло до обращения Байдена, но после обнародования британских санкций) вырос на 1,58% по сравнению с показателем 21 февраля и составил 3084 пункта, хотя открылись торги сегодня назначении 2909 пунктов, в течение дня IMOEX падал до 2775 пунктов.

Скриншот: moex.com

Российский экономист Олег Шибанов в комментарии “Русской службе ВВС” отметил, что реакция рубля на санкции Запада “не настолько ужасна, как могло бы случиться”. По его оценке, пока “экономически эти санкции выглядят уважительными к российской стороне”.

“Они неприятны и болезненны, но пока не являются радикальными, как могли бы выглядеть санкции на использование корреспондентских счетов российских банков”, – говорит эксперт.

Более серьезными последствия были бы в случае запрета долларовых расчетов, пояснил он.

“Forbes Россия” пишет, что признание “ЛДНР” сделало рубль самой нестабильной валютой в мире. Руководитель операций на валютной и денежном рынке “Металлинвестбанка” Сергей Романчук объяснил изданию, что то, что российская валюта сегодня “устояла” несмотря на “нервозность рынков”, может быть связано с продажей валютной выручки экспортерами для налоговых выплат.

Он также допустил участие Центрального банка России в продажах.

В целом, опрошенные журналом эксперты “даже в случае негативного санкционного сценария” не ждут, что рубль упадет ниже отметки в 100 руб. за $1

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.

15 февраля 2022 года нижняя палата парламента России – Госдума – приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании незаконных формирований “ЛНР” и “ДНР” как “независимых республик”.

21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания “независимыми республиками” незаконных вооруженных формирований “ЛДНР”. Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.

Позже в тот же день Путин объявил о признании “независимости” оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований “ДНР” и “ЛНР” Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для “поддержания мира”. Поздно вечером 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.

22 февраля Госдума, а следом за ней и верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – ратифицировали договоры РФ с “ЛДНР” о дружбе и взаимопомощи.

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США.

США ввели санкции против “ЛДНР”, российских банков и суверенного долга, а также семей элит. Великобритания – против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ, Германия решила приостановить сертификацию “Северного потока – 2”.

Канада и Украина анонсировали санкции в связи с решением Путина. Евросоюз уже согласовал первый пакет ограничений.

Решение о признании “ЛДНР” Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным президента Украины Владимира Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.

Западные страны обещали, что в случае вторжения в Украину против РФ будут введены жесткие санкции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании “независимости” так называемых “ЛДНР” Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский. Верховная Рада приняла постановление, в котором заявила, что Россия, признав “независимость” террористов, в одностороннем порядке вышла из Минских соглашений.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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