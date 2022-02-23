Медведчук уже пять месяцев без электронного браслета – адвокат

“Сняли по решению суда еще в сентябре или октябре. У него по одному из уголовных производств закончился срок действия этой меры пресечения, а по другим производствам она вообще не предусмотрена” – заявил Кирпичев.

Адвокат добавил, что при этом Медведчук по решению суда продолжает находиться под домашним арестом.

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В пресс-службе ОПЗЖ утверждают, что Медведчук выполняет все требования закона, касающиеся пребывания под домашним арестом и не покидал свой дом с мая 2021 года.

Контекст:

Информация о возможном отъезде Медведчука и его супруги Оксаны Марченко появилась на фоне стягивания Россией войск к границе с Украиной и резкого обострения обстановки на Донбассе, которое началось 17 февраля и продолжается до сих пор.

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах. Он находится под домашним арестом.

21 февраля к дому Медведчука в Киеве, в котором нардеп должен находиться под домашним арестом по решению суда до 10 марта 2022 года прибыло большое количество полиции и “титушек”. Журналист Bihus.info Денис Бигус написал о том, что “есть ощущение, что главный ожидатель “русского мира” съ…бывает”.

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