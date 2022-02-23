 

“Не помогай врагу!” Генштаб ВСУ призвал украинцев не снимать и не публиковать в соцсетях перемещение военной техники

23.02.2022, 0:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Не снимай и не публикуй перемещение военной техники и ее номера. Не помогай врагу!” – говорится в сообщении.

НАГАДУЄМО! #ЗСУ #UAF #AFU #СПРОТИВ pic.twitter.com/Pdg77DAPvX

— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) February 22, 2022

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.11 / Космонавты не смогли заменить элемент терморегулирования на «Заре»

13.08 / Брифинг в Белом доме: Трамп пообещал простить отсроченные налоги на работодателей

16.10 / “Цензор.НЕТ” назвал имена людей, которых СНБО ошибочно внес в списки санкций как представителей уголовного мира

24.07 / Водоросли оказались эффективнее популярного в США препарата от коронавируса

16.08 / Белорусский оппозиционер Цепкало планирует переехать в Польшу

08.12 / В Кремле сочли неприемлемым попытки оправдания убийства учителя во Франции

07.06 / “Прелюдия”, “Только неприличные мысли роятся”. Жена хореографа Кота в бикини показала шпагат вниз головой у мужа на руках

26.09 / “Впереди много вызовов”. Разумков сообщил, что выздоровел от COVID-19

09.11 / Саакашвили «нанес физические оскорбления» сотруднику тюрьмы

28.09 / В Кабмине Украины объяснили, повысят ли тарифы на отопление и горячую воду для населения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика