 

Лаунчер Bethesda Softworks прекращает свою работу

23.02.2022, 0:35, Новости дня
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Создатели компьютерных игр объявили о полном переходе на платформу Steam. На пользователях это обновление практически никак не скажется: большинство фанатов и так покупали игры на Steam.

Пользователи Bethesda.net смогут перенести свой кошелек и библиотеку игр на Steam—аккаунт. Обновление вступит в силу в апреле 2022 года. Сохраненный игровой процесс также можно будет отправить на онлайн-платформу, однако в некоторых случаях понадобится отдельное копирование и перенос файлов. Автоматический и ручной перенос сохранений будет доступен во всех играх, кроме Wolfenstein: Youngblood.

Платформа полноценно завершит работу в начале мая. Все зарегистрированные аккаунты автоматически перенесутся на новый портал.



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