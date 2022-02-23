Лаунчер Bethesda Softworks прекращает свою работу

Создатели компьютерных игр объявили о полном переходе на платформу Steam. На пользователях это обновление практически никак не скажется: большинство фанатов и так покупали игры на Steam.

Пользователи Bethesda.net смогут перенести свой кошелек и библиотеку игр на Steam—аккаунт. Обновление вступит в силу в апреле 2022 года. Сохраненный игровой процесс также можно будет отправить на онлайн-платформу, однако в некоторых случаях понадобится отдельное копирование и перенос файлов. Автоматический и ручной перенос сохранений будет доступен во всех играх, кроме Wolfenstein: Youngblood.

Платформа полноценно завершит работу в начале мая. Все зарегистрированные аккаунты автоматически перенесутся на новый портал.