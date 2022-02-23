 

Великобритания вводит санкции против пяти российских банков

23.02.2022, 0:15, Разное
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Великобритания вводит санкции против пяти российских банков, пояснил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Трансляция выступления ведется на его странице в твиттере.

Cанкции вводятся против банка «Россия», ПАО «Промсвязьбанк», Индустриального сберегательного банка, Черноморского банка развития и реконструкции и Генбанка, сообщает Sky News.

Также вводятся персональные санкции против Геннадия Тимченко, Игоря и Бориса Ротенбергов. Страна замораживает их активы, а также запрещает им въезд.

Джонсон отметил, что в случае «полномасштабного вторжения» могут быть введены дополнительные санкции. «Мы должны подготовиться к затяжному кризису», — пояснил он.

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Источник: Новая газета



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