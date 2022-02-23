Эксперт: Введенные против РФ санкции рикошетом бьют по экономике самого Запада

«Сейчас сложилась очень интересная ситуация: санкций, которые били бы по России, но не навредили бы при этом и самим западным странам, не осталось вовсе. Западу приходится принимать болезненные решения», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее о новых карательных мерах против россиян объявили Лондон, Брюссель и Вашингтон.

«Ограничения против Москвы могут вводить три группы игроков – США, Евросоюз и самая малая по ресурсам группа, к которой можно отнести покинувшую ЕС Британию, а также Австралию и Японию», – считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. «Все смотрят на Вашингтон и стараются быть «безбилетниками». Мол, пусть американцы вводят самые строгие рестрикции, а мы спрячемся за ними. Возможно, этим объясняется не очень сильный удар со стороны Британии. Я думал, что они придумают что-то помощнее, например, ограничения против наших системных банков», – добавил собеседник.

«Текущие санкции Запада очень дороги для тех, кто их накладывает, что вредит инициаторам больше, чем самой России. Поэтом россияне, которые смотрят на санкции с опаской, могут пока что вздохнуть с облегчением», – сказал Ткаченко. К сожалению, у РФ пока нет возможности нанести экономический контрудар, сетует эксперт. «Санкции обычно применяют против относительно слабых противников. К Пекину у Запада тоже очень много претензий, но никому в голову не приходит ввести ограничения против банков КНР», – заметил эксперт.

«В данном случае их вводят против нас, что говорит о нашей экономической слабости. Негативных новостей много, но только рубль и, может быть, турецкая лира, столь нервно на них реагируют. На мой взгляд, после введенных сегодня ограничений бизнес будет с опаской относиться к расширению связей с Россией», – подчеркнул Ткаченко.

«Санкции Бориса Джонсона не окажут реально деструктивного влияния на нашу макроэкономику, процентные ставки и валютный курс. Британский премьер пытается уловить хайп, сказав, дескать, Лондон первым объявил о рестрикциях. Это принесет Джонсону определенную долю цитируемости в прессе, но не более», – заверил политолог. «Что касается карательных мер, введенных против российских физлиц? Ну, миллиардеров наших наказывать не опасно. Многие из них и так уже были под санкциями», – напоминает Ткаченко.

Новые жесткие меры Запада против РФ не будут иметь никакого особого значения, – так происходило со всеми прежними пакетами санкций все последние годы, уверен профессор политологии Будапештского университета Ласло Кемени. «Они не решают проблему, из-за которой введены – они не заставят Москву отозвать признание ЛНР и ДНР», – отметил газете ВЗГЛЯД венгерский политолог.

По его мнению, самое жесткое, на что еще мог бы пойти Запад в отношении Москвы, – полная заморозка газопровода «Северный поток – 2». Однако и в этом случае выход в конце концов будет найден. «Россия уже сейчас продает больше всего газа и нефти Китаю. Есть все условия, готовы трубопроводы для дополнительных объемов, которые в таком случае пойдут не по «Северному потоку – 2», а в Поднебесную. Кроме того, РФ все больше потребляет газа внутри страны. Так что новые вероятные запреты бесполезны», – считает Кемени.

Сообщения прессы о нежелании Венгрии поддержать новые карательные меры против РФ кажутся вполне правдоподобными, отметил эксперт. Во многом поведение венгерского лидера Виктора Орбана связано с парламентскими выборами, запланированными на 3 апреля. «Нынешний премьер симпатизирует России, однако он быстро теряет очки, он уже не так уверен в себе, поскольку предчувствует поражение на выборах. Поэтому не думаю, что Будапешт решится наложить вето на пакет санкций против Москвы. Скоро его сопротивление будет сломлено», – предположил собеседник.

Напомним, во вторник днем Британия объявила о мерах наказания, введенных в ответ на решение Москвы признать Донецкую и Луганскую народные республики. «Мы вводим санкции против трех очень высокопоставленных лиц – Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Любые активы, которые у них есть в Великобритании, будут заморожены, им будет запрещен въезд сюда, и мы запретим всем британским компаниям и лицам вести с ними дела», – заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, выступая в парламенте.

В черный список внесены: банк «Россия», Промсвязьбанк, «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития. Интересно, что здесь не обошлось без конфуза: лондонские правительственные клерки перепутали банк «Россия» с Банком РФ (Центробанком) и внесли именно его в карательный список.

По замыслу Джонсона, санкции должны сделать РФ «больно», особенно физлицам и юрлицам, которые «поддерживают российскую военную машину». «И мы сделаем еще больше, если произойдет вторжение», – пообещал Джонсон.

Вечером во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что все члены Евросоюза тоже вводят пакет санкций. По его словам, Брюссель согласовал их с союзниками – Британией, Канадой и США. «Спустя 24 часа (после признания Россией ЛДНР) мы дали быстрый ответ, показав нашу решимость. Мы единогласно достигли решения принять пакет санкций, который нанесет РФ очень большой ущерб», – цитирует ТАСС главного дипломата ЕС.

Во-первых, Евросоюз запретил своему бизнесу любые отношения с ЛДНР и ограничил доступ РФ к европейскому финансовому рынку и рынку капитала. Боррель уточнил, что в черный список попадет 351 депутат Госдумы, проголосовавший за независимость Донбасса. Как заявил Боррель, они не смогут больше ездить на шопинг в Милане и устраивать вечеринки в Сен-Тропе. Помимо них, в список включены 27 физлиц и юрлиц, в том числе банки и организации, которые, по мнению Брюсселя, спонсируют операции РФ в Донбассе.

Впрочем, до самого вечера Брюссель так и не обнародовал полный текст своего решения, поэтому так и осталось непонятным, кого конкретно коснутся новые запреты. По данным СМИ, отсрочка публикации была связана с поведением Будапешта. «Все страны открыто поддерживают новые санкции в отношении России, кроме одной – Венгрии. Они подчеркнули важность диалога», – приводило телеканал CNBC слова своего дипломатического источника в Евросоюзе.

Поздно вечером во вторник президент США Джо Байден тоже объявил о введении черного списка, – для «российских элит и членов семей», которые «разделяют коррупционную опасность политики Кремля и разделят их боль». Вашингтон также вводит меры «против российского суверенного долга», «отрезая российское правительство от западного финансирования». Кроме того, США вводят блокирующие санкции против «двух крупных финансовых институтов РФ – ВЭБ и военного банка». Байден не уточнил, о каком «военном банке» идет речь.