Уроженец РФ и сотрудница Госдепа осуждены в США за фиктивный брак

Федеральный суд в штате Вирджиния приговорил уроженца РФ Андрея Калугина и сотрудницу дипслужбы Госдепа Лору Галлахер к тюремному заключению за фиктивный брак ради гражданства, сообщил минюст США.

Калугина осудили на шесть месяцев тюрьмы, Галлахер – на 15 месяцев. Мужчина лишится гражданства США, передает ТАСС.

Напомним, следствие заявило, что Галлахер и Калугин познакомились в 2013 году. Студенческая виза Калугина истекала в 2015 году. В 2015 году Калугин и Галлахер вступили в брак, подали заявление на получение им грин-карты. При этом в 2016 году супруги расстались, но «продолжили иммиграционный процесс».

Галлахер подготовила заявление на получение мужем гражданства по ускоренной процедуре на основании брака с американкой, «регулярно находящейся за границей по работе».

Утверждается, что Калугин и Галлахер обманывали власти США, заявляя о том, что их брак остается в силе, а сам мужчина планирует жить с супругой за границей и вернуться вместе в США. В результате «Калугин обманным путем получил дипломатический и туристический паспорта», после чего «Галлахер подала на развод», сказано в сообщении минюста.