 

Путин отметил превосходство российского оружия

23.02.2022, 0:10, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества, отметив, что новому российскому оружию нет равного в мире.

Путин заявил, что в этом празднике, который «по праву отмечается всенародно», воплощены уважение российских граждан к своим защитникам и гордость за них. Президент указал, что «в основе ратной истории» РФ «всегда были патриотизм и единство народа». Он выразил гордость за все поколения защитников, «кто по заветам предков Отчизну мужеством прославил». Путин заверил, что в РФ «всегда будут помнить», что ветераны Великой Отечественной войны, «доблестное поколение победителей, сокрушили нацизм».

Как сообщил глава российского государства, Вооруженные силы РФ – надежная гарантия ее национальной безопасности и стабильного развития. Он поблагодарил «за верную и честную службу» офицеров, передает «Звезда».

Путин уверен в солдатах и офицерах России, в их высоком профессионализм, в мужестве, в надежности. Он обещал совершенствовать армию и флот, а также добивиться, чтобы повышалась их эффективность, и они были оснащены по последнему слову техники.

Как сообщил президент, новому оружию, поставленному на боевое дежурство в России, нет равного в мире, передает ТАСС.



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