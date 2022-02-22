Мнение: Сколько денег получат ДНР и ЛНР из России?
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Соловьев, оказывается, всплакнул в эфире «Воскресного вечера», когда глава RT Маргарита Симоньян, «лучший знаток всего на свете, включая поэзию, высоко оценила стихотворение Роберта Рождественского «Подслушанный разговор». Прочитала его выразительно, с нажимом». Вот Соловьев и заплакал. На строчке: «Мама, а правда, что будет война? И я не успею вырасти…»
Мне, признаюсь, не очень интересно, насколько искренне всплакнул Соловьев.
Куда больше мне интересно, сколько денег потратит Россия, признав так называемые ДНР и ЛНР?
И речь даже не о потерях от санкций, не о снижении капитализации российских предприятий, не о курсе доллара и евро, не о «Северном потоке – 2», который, по всей видимости, так и не заработает.
Речь о прямых вливаниях в ДНР и ЛНР.
По всей видимости, Украина не будет платить пенсии гражданам Украины, проживающим на территории Украины, которые Россия признала территориями ДНР и ЛНР. Значит, эти пенсии придется выплачивать России, нельзя же стариков оставлять без средств к существованию.
Деньги на зарплаты чиновникам и бюджетникам, видимо, тоже придется выделять России.
На содержание коммунального хозяйства, общественного транспорта и пр.пр.пр…. , видимо, тоже придется раскошелиться России.
Вот мне и интересно, сколько понадобится денег? Это десятки миллиардов рублей? Или сотни? Или для ДНР с ЛНР в бюджете России придется наскрести вообще триллионы?
Фотография отсюда
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет