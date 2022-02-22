Мнение: Сколько денег получат ДНР и ЛНР из России?

Соловьев, оказывается, всплакнул в эфире «Воскресного вечера», когда глава RT Маргарита Симоньян, «лучший знаток всего на свете, включая поэзию, высоко оценила стихотворение Роберта Рождественского «Подслушанный разговор». Прочитала его выразительно, с нажимом». Вот Соловьев и заплакал. На строчке: «Мама, а правда, что будет война? И я не успею вырасти…»

Мне, признаюсь, не очень интересно, насколько искренне всплакнул Соловьев.

Куда больше мне интересно, сколько денег потратит Россия, признав так называемые ДНР и ЛНР?

И речь даже не о потерях от санкций, не о снижении капитализации российских предприятий, не о курсе доллара и евро, не о «Северном потоке – 2», который, по всей видимости, так и не заработает.

Речь о прямых вливаниях в ДНР и ЛНР.

По всей видимости, Украина не будет платить пенсии гражданам Украины, проживающим на территории Украины, которые Россия признала территориями ДНР и ЛНР. Значит, эти пенсии придется выплачивать России, нельзя же стариков оставлять без средств к существованию.

Деньги на зарплаты чиновникам и бюджетникам, видимо, тоже придется выделять России.

На содержание коммунального хозяйства, общественного транспорта и пр.пр.пр…. , видимо, тоже придется раскошелиться России.

Вот мне и интересно, сколько понадобится денег? Это десятки миллиардов рублей? Или сотни? Или для ДНР с ЛНР в бюджете России придется наскрести вообще триллионы?

Фотография отсюда

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