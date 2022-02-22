 

Челябинские зайцы сразились в поединке: Суровый бой

22.02.2022, 23:25, Разное
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Инцидент произошел ночью в национальном парке “Таганай”, расположенном в Челябинской области. На территории парка расставлены фотоловушки для животных, в объектив одной из которых и попали ушастые драчуны. В ролике видно, как животные наскакивают друг на друга и энергично двигают передними лапами, не желая уступать в поединке.

Как сообщил портал URA.RU, позже видео с дерущимися животными попало в соцсети, где его тут же прокомментировали пользователи.

“Бой там явно идет очень суровый,” – говорится в описании к видео.

Знатоки объяснили, что такие драчуны быстро разбегаются, но после вновь встречаются в ближайших кустах и продолжают схватку. В период гона, который у этих животных начинается в конце зимы, такие драки – обычное дело. Кстати, уже в середине апреля в семействах пушистых задир бывает первое в году прибавление.

Ранее на видео попала борьба медведей со снежной стихией.



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