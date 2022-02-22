Илларионов про видеообращение Путина об Украине: Лающая собака не кусает

21 февраля Путин обратился к россиянам с 50-минутным видеообращением. В нем президент РФ изложил свое видение истории Украины и России. Обращение было наполнено пропагандистскими штампами (например, что “современная Украина целиком и полностью создана Россией”) и, как отметил американский телеканал CNN, “историческими обидами”.

“У него внутренне глубокое, накипевшее чувство ненависти к Украине, украинцам, к самому факту существования независимой Украины. В принципе мы все это знали и многократно говорили об этом – и с вами, и с вашими коллегами. Мы знали все эти художественные произведения, которые он летом прошлого года публиковал. Но это произведение по масштабу даже превышает то, что мы видели летом. Оно отражает глубокие, закоренелые комплексы, которые сложились, развились и выплескиваются из него, в том числе и таким образом”, – сказал Илларионов.

По мнению эксперта, такие обращения нужны в первую очередь самому Путину.

“Что важно знать? Лающая собака не кусает. Это означает, что эти длинные разговоры, какими бы они ни были, – это объяснение не только и не столько российским гражданам и мировому сообществу, это объяснение самому себе: “Как я не люблю Украину, но я ничего не могу с этим сделать”. И он действительно не может с Украиной ничего сделать”, – убежден аналитик.

По его мнению, главное желание Путина – установить контроль над Украиной. В разные годы своего правления он использовал разные инструменты для этого: влиял на страну через лояльное руководство (например, в период президентства Виктора Януковича), когда Янукович бежал – попытался завоевать военным путем, когда и этот план провалился, надавил на Украину для подписания невыгодных для нее Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе, продолжил Илларионов.

Эксперт подчеркнул, что признание Россией оккупированных украинских территорий, которые находятся под контролем вооруженных группировок “ДНР” и “ЛНР”, означает ее выход из Минских соглашений, что, по оценке аналитика, является плюсом для Украины.

Илларионов подчеркнул, что вчерашние события “освободили Украину от удавки Минских соглашений”.

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube

Контекст:

Путин, который находится при власти в России с 2000 года, называл распад СССР “крупнейшей геополитической катастрофой XX века”. Он неоднократно заявлял, что считает россиян и украинцев одним народом.

Президент Украины Владимир Зеленский отвечал ему, что были бы украинцы и россияне одним народом – над Госдумой РФ развевался бы желто-голубой флаг, а в Москве, “скорее всего, ходили бы гривны”.

“Украинцы и россияне – два разных народа. Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 году РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории. Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Владимир Путин, который развязал агрессию”, – заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков считает, что Путин испытывает “огромную личную обиду на Украину и на всех украинцев”. “Он считает, что его обидели, кинули, обманули, вероломно подвели. Он ведь рассчитывал, что Украина станет частью Союзного государства, а он, Путин, это государство, так сказать, создаст, возглавит и войдет в историю как историческая личность”, – объяснил Гудков. По его мнению, когда Янукович в результате массовых акций протеста в 2014 году бежал в Россию, а Украина взяла курс на Европу, в Кремле решили, что “Украину надо проучить и наказать”. Политик считает, что Путин, находясь в Кремле, “всегда будет мешать Украине жить нормально”, потому что для него “самое опасное и страшное” – если Украина построит процветающее демократическое государство.



Дмитрий ГОРДОН

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