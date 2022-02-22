Кристина Асмус впервые поделилась фото с новым возлюбленным

Актриса театра и кино Кристина Асмус, которая еще июне прошлого года намекнула, что у нее есть молодой человек, впервые дала повод убедиться в этом. 33-летняя Асмус опубликовала провокационное фото, на котором обнимается с полуобнаженным мужчиной. Сама актриса на снимке тоже топлес. Интернет-пользователи решили, что это и есть ее новый молодой человек. Во всяком случае, многие выразили надежду, что это не еще один кадр со съемок фильма. Подпись под фото только подогрело интригу.

Обожаю понедельники, – написала Кристина.

Ранее ряд СМИ предположил, что новым избранником звезды сериала “Интерны” и фильма “Текст” является актер Роман Евдокимов, однако ни он, ни Кристина слухов не подтверждали, хоть опровержений тоже не было.

Напомним, что ранее Асмус была замужем за комиком Гариком Харламовым, с которым развелась после семи лет брака в 2020 году. Шоумен сейчас встречается с актрисой Катериной Ковальчук. Новые отношения бывшего Асмус видимо, не самые простые, раз какое-то время ходили слухи о разрыве пары. Впрочем, теперь поклонники Харламова спокойны – свой очередной день рождения Катерина Ковальчук отметила с возлюбленным.

К слову, после развода Асмус и Харламов сохранили нормальные отношения ради дочери Насти. Они вместе воспитывают общего ребенка.

Дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус