 

Кристина Асмус впервые поделилась фото с новым возлюбленным

22.02.2022, 23:15, Разное
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Актриса театра и кино Кристина Асмус, которая еще июне прошлого года намекнула, что у нее есть молодой человек, впервые дала повод убедиться в этом. 33-летняя Асмус опубликовала провокационное фото, на котором обнимается с полуобнаженным мужчиной. Сама актриса на снимке тоже топлес. Интернет-пользователи решили, что это и есть ее новый молодой человек. Во всяком случае, многие выразили надежду, что это не еще один кадр со съемок фильма. Подпись под фото только подогрело интригу. 

Обожаю понедельники, – написала Кристина. 

Ранее ряд СМИ предположил, что новым избранником звезды сериала “Интерны” и фильма “Текст” является актер Роман Евдокимов, однако ни он, ни Кристина слухов не подтверждали, хоть опровержений тоже не было. 

Напомним, что ранее Асмус была замужем за комиком Гариком Харламовым, с которым развелась после семи лет брака в 2020 году. Шоумен сейчас встречается с актрисой Катериной Ковальчук. Новые отношения бывшего Асмус видимо, не самые простые, раз какое-то время ходили слухи о разрыве пары. Впрочем, теперь поклонники Харламова спокойны – свой очередной день рождения Катерина Ковальчук отметила с возлюбленным. 

К слову, после развода Асмус и Харламов сохранили нормальные отношения ради дочери Насти. Они вместе воспитывают общего ребенка.

Дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус



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