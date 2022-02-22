Крис Нот вышел на связь с поклонниками впервые после обвинений в сексуальном насилии

Актер Крис Нот, которого в декабре прошлого года “отменили” после обвинений в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, прервал режим затворника. Впервые за два месяца он сделал публикацию в своем Instagram-блоге. И не одну, а даже две за несколько дней. В первом посте Крис поделился снимком своего 14-летнего сына Ориона, сделанного во время игры в баскетбол.

Наблюдать за тем, как он добивается своих первых успехов в баскетболе, очень волнительно, – подписал снимок Крис.

Чуть позже актер поделился еще одной записью, в которой тоже упомянул сына, только на этот раз младшего. Крис трогательно поздравил Китса с днем рождения – мальчику исполнилось два года:

С днем ​​​​рождения, маленький Китс! Ты принес в нашу жизнь светлое и голубое небо!, — написал Нот.

При этом реакцию супруги актера и матери мальчиков Тары Уилсон мы не узнаем – своего аккаунта у нее нет. В комментариях, впрочем, подписчики Нота писали не о его детях, а о нем самом. Большинство комментариев были со словами поддержки и надеждой, что обвинения в насилии были не более чем попыткой девушек заявить миру о себе.

Напомним, что в начале декабря 2021 года две женщины подали заявление в суд, в котором обвинили Криса Нота в сексуализированном насилии. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter с уточнением, что в их редакцию они обратились с разницей в несколько месяцев и что они не знакомы между собой. С одной инцидент произошел в 2004 году, с другой – в 2015-м. Предполагаемым жертвам сейчас 40 лет и 31 год соответственно. А на следующий день после этой публикации появилась еще одна женщина заявила о сексуальных домогательствах со стороны Криса Нота, ее актер пытался изнасиловать в 2010 году. За десять дней список вырос – позже кантри-певица Лиза Джентил и актриса, дублерша Кристин Дэвис также заявили, что актер принуждал их к сексу. Крис Нот признался, что имел связи с двумя из четырех обвинивших его в сексуальном насилии женщинами, но по обоюдному согласию.

Последствия секс-скандала были ощутимые: Крис Нот лишился многомиллионного рекламного контракта, роли в сериале “Уравнитель” телеканала CBS и потерял место в актерском агентстве, с которым сотрудничал много лет, а бренд спортивных тренажеров Peloton удалил рекламный ролик с его участием. Создатели продолжения “Секса в большом городе” вырезали из сериала финальные сцены с участием актера и даже не упомянули его в документальном фильме о сериале. Да и личная жизнь актера пошла под откос – Рождество он отметил один в Нью-Йорке, а его жена Тара Уилсон с двумя детьми уехала к родителям в Калифорнию.