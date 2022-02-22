Мнение: Путин приходит в полночь

Вчера вечером на сон грядущий включаю телевизор – а там сидит Путин! Ну, думаю, ничего себе. Полчаса до полуночи! Войну, что ли, объявляет? Иначе как объяснить его появление в столь неурочное время, когда большая часть подданных уже в постеле, так сказать?

Хорошего, увы, ожидать не приходилось, поскольку в положении Путина объявлять войну кому бы то ни было автоматически означает объявлять ее всему миру – ведь союзников у России, как мы давно знаем, нет. Включил я, по счастью, уже почти в самом конце, поэтому большую часть изложенного маразма пропустил. Потом уже просмотрел некоторые пересказы – понял, что Путин в основном бичевал язвы общественного строя… Украины, причем – в довольно мазохистском ключе: типа, на Украине народ страдает от тотальной коррупции, не хватает народовластия, а самое главное – у них в стране практически не развит институт суда!!

Охренеешь. Это примерно как если бы я взялся через ЖЖ обличать своего соседа за то, что он слишком разжирел, не блюдет спортивную форму и ест слишком много сладкого – мол, как так можно, неужели не стыдно, так ведь можно потерять человеческий облик и все в таком духе. Смех и грех. Уж за что-за что, но за ОТСУТСТВИЕ СУДА…!? Я говорю – мазохизм и самобичевание.

Ну и после этого, стало быть, Путин объявляет о признании Россией ДНР и ЛНР. Причем (как уже сегодня было сделано специальное уточнение) – в НЫНЕ существующих границах, а не в границах собственно украинского Донбасса, то есть – Мариуполь, как и покинутый некогда Стрелковым Славянск, могут спать спокойно, на него притязания не распространяются.

Ну и что, собственно, произошло? По сути – ничего, разве что Россия обозначила свой выход из “Минских соглашений”, а еще точнее – Россия устами Путина наконец признала, что так называемые “Минские соглашения” мертвы, и очень похоже, что они и были мертвы с самого начала. “Больше ничего не случилось, просто наступила зима”.

Другими словами, несмотря на большую помпу и повсеместные вопли в духе “Фантомас разбушевался!” – на деле Путин опять избрал едва ли не самый осторожный вариант из всех возможных. Во всяком случае, Россия опять занимается демонстрацией, а не реальными действиями в ту или иную сторону. В Кремле, стало быть, все еще не теряют надежды попасть-таки в большие забияки, избежав при этом реальной драки. И это КРАЙНЕ разумный подход, поскольку в реальной драке у РФ есть очень большие шансы проиграть в прямом боевом противостоянии – что для РФ в нынешнем ее виде вообще будет фатально, поскольку предполагаемая боевая мощь – последний оставшийся у России козырь. Будет обидно, если и этот последний и не такой уж большой (так, в лучшем случае дама) козырь Путин и его клика разыграют так же бездарно, как и всё, что они делали до того.

Хотя, если честно, шансов на это практически нет. Ситуация такова, что даже просто выйти из нее хоть с каким-то сохранением лица России, судя по всему, никто не позволит. РФ загоняют, как зверя, в угол, требуя безоговорочной капитуляции, и Путин со своей камарильей уже не видит никакого выхода – вчерашнюю его эскападу с “признанием”, которое запоздало лет примерно на 8, никак иначе расценить не получается.

Мне, честно говоря, все равно – но жалко солдат. Сколько им еще месить грязь и морозить себе задницы в этих степях вдоль неприступных границ Украины, причем совершенно непонятно, чего ради? Самое правильное, что могли бы сейчас сделать в руководстве РФ – войскам дать отбой и отправить в “места постоянной дислокации”, а самим дружно подать в отставку и объявить новые выборы месяца так через три.

Полагаю, что так оно и будет в самом скором времени.

В конце концов, сколько уже можно валять дурака.