Мнение: Парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе и сотрудничестве с Россией

1. Парламенты ДНР и ЛНР официально и единогласно ратифицировали договора о дружбе и сотрудничестве с Россией, которые позволяют России размещать вооруженные силы на территории Донбасса и много чего еще. На появившихся видео не трудно отметить всеобщую радость голосовавших. Откровенно заждались этого дня.

2. США ввели достаточно нелепые санкции против ЛДНР и тех, кто собирается там работать. Также США отказываются посылать войска а Украину и вывезли своих дипломатов в Польшу (откуда они и будут работать на Украине). Пока что ответ США выглядит достаточно жалким. Ждем санкций против РФ со стороны США и ЕС (где также наблюдается определенный разброд и шатание).

3. Относительно признания границ ЛДНР, то в Госдуме заявили, что ратифицируемые Госдумой документы не конкретизируют границы ЛДНР. В самих республиках заявляют о том, что договора с Россией позволяют заниматься вопросами восстановления контроля над историческими границами ЛНР и ДНР. Полагаю, этот вопрос будет решаться силой оружия. Вице-спикер парламента ЛНР заявил, что ЛНР потребует от Украины вывода своих сил с территории ЛНР, иначе будут приняты меры.

4. Позиция Украины пока что выглядит совсем нелепой – видимо указания из Вашингтона в полной мере не получены.

Окружение Зеленского жалко блеет о том, что "не надо поддаваться на провокации" наблюдая, как из Украины фактически и окончательно уходят 2 региона. Выступление Зеленского на Украине вызвало в основном недоумение и ярость, так как от клоуна ждали чего-то другого. Смешно, но Зеленский обвинял в свое время Порошенко и Ко в потери Крыма примерно в том стиле, в каком сейчас Украина теряет Донбасс.

5. Российские войска уже официально в ЛДНР. После официальной ратификации в Госдуме и Совфеде стоит ожидать начала активного информационного сопровождения развертывания группировки ВС РФ на Донбассе (пока что сообщают о десантниках и частях 8-й армии).

6. Российская демшиза как обычно не подвела. На март хотят собрать "антивоенный митинг" как в 2014-м году. Аж на 150 000 человек. Даже если его разрешат (что не факт), не думаю, что такие цифры достижимы. Даже в Москве.

Стоит еще отметить призывы Гозмана ввести санкции против РФ. И все ему ни по чем.

Трансляция по Донбассу как обычно продолжется в Телеграме https://t.me/boris_rozhin (сегодня канал перевалил за 75 000 подписчиков, кому интересно, вливайтесь)

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