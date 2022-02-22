 

«Наломал дров и лежит теперь как ни в чём не бывало»: Путин распорядился закрыть Мавзолей

22.02.2022, 22:51, Разное
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Владимир Путин заявил, что Мавзолей на Красной площади в ближайшее время должен быть закрыт, поскольку пребывающий там в настоящий момент Владимир Ульянов (также известный, как Ленин) несёт ответственность не только за основание Украины в её современном виде, но и за расцвет национализма в бывших советских республиках.

По поручению Путина мэрия Москвы вернётся к рассмотрению предложений по дальнейшей эксплуатации Мавзолея – например, в нём могут открыть магазин «Пятёрочка». Тело Ленина глава государства предлагает захоронить в Петропавловской крепости, откуда он лично произвёл выстрел по Зимнему дворцу, начав тем самым Октябрьскую революцию. Личные вещи Ильича, хранящиеся в Мавзолее, будут проданы на аукционе, а вырученные деньги пойдут на восстановление и развитие Луганской и Донецкой народных республик.

«Нельзя отрицать, что в украинском кризисе Ленин виноват не меньше, чем Пётр Порошенко, Владимир Зеленский или их заокеанские хозяева. Именно он создал это квази-государство и пришил к нему чужие территории. Получилось сродни монстру Франкенштейна, – сказал Путин. – В ближайшее время мы начнём избавляться от этой позорной страницы в нашей истории. Во многих российских городах до сих пор есть улицы и площади Ленина, а где-то ещё остались даже и памятники. От этого всего, конечно, надо избавляться, если мы не хотим стать Украиной»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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