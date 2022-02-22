 

Включила суперскорость – Личное мнение

22.02.2022, 22:50, Разное
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С тревогой наблюдаю за международной повесткой. В частности, за отношениями уроженки Украины, проживающей в США, Анечкой Седлоковой и латвийцем Янисом Тимма из… Не знаю, где он сейчас не играет.

«Мы могли бы расстаться сотни раз. Наши монстры в голове провоцировали нас тысячу раз, но мы никогда не сдавались и продолжали бороться друг за друга. Нет, бывало, конечно, что один из нас прекращал, но тогда второй включал суперскорость», — рассказала о сложных отношениях Анечка.


Фото: Соцсети

Поймите правильно, за событиями между Россией и Украиной я тоже наблюдаю, но пока спешить с оценками рано, даю текущие новости только в Телеграм-канале, подписывайтесь.

Так вот, Анечка. С Анечкой уже всё предельно ясно — поговорим про её суперскорость.

Трудно представить столь объёмную женщину, способную развить суперскорость. Хотя деваться ей в 40 некуда — или ты бегаешь так же быстро, как рекордсмен, или остаёшься одна.

Бороться друг за друга, как баскетболист — за мячик, в отношениях, наверное, нужно, с точки зрения Седлоковой. Искренне хочу верить, что этот шестой-седьмой (или какой там?) брак для Ани будет последним. И не в том смысле, что разведётся и останется навсегда одна.

Пусть её суперспособность развивать суперскорость позволит догнать мужа, удержать, зафиксировать и осчастливить.

Ну, а иначе — никак.

А у вас есть суперспособность, чтобы удержать партнёра? Какая именно?

Источник: Лена Миро



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