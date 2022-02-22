 

Байден увидел «начало вторжения РФ на Украину»

22.02.2022, 22:45, Новости дня
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Признание Россией ДНР и ЛНР стало «началом вторжения РФ на Украину», сообщил глава американского государства Джо Байден.

Как отметил Байден, президент РФ Владимир Путин «дал распоряжение, чтобы российские силы были развернуты» в ДНР и ЛНР. «Сегодня он утверждал, что эти регионы на самом деле имеют более широкие границы, чем те районы, который он признал», – приводит слова Байдена ТАСС.

Президент США считает, что Путин «создал обоснование для того, чтобы занять еще больше территории силой». По словам Байдена, «это начало вторжения РФ на Украину». Как сообщил хозяин Белого дома, «если говорить простым языком, РФ только что объявила, что отрезает от Украины большой кусок».

Он заявил, что предупреждал Путина о последствиях шагов «против Украины». В ответ на признание Россией ДНР и ЛНР Байден объявил о «первом транше санкций в отношении РФ в ответ на ее действия», который принимается «в координации с союзниками и партнерами». Санкции ужесточат, «если РФ пойдет на эскалацию», добавил он. Байден признал, что санкции против РФ ударят по США, но пообещал защищать американскую экономику.

В частности, США попытаются не допустить в стране роста цен на топливо из-за санкций. Как сообщил Байден, и для США тоже «защита свободы будет иметь цену», передает РИА «Новости».

США продолжат оказывать помощь Украине в сфере обороны. Кроме того, США усилят свое военное присутствие в странах Балтии. «Выражусь ясно – это всецело оборонительные шаги с нашей стороны, у нас нет намерения воевать с Россией», – сказал Байден.

Байден заявил, что не услышал во вчерашней речи своего российского коллеги ни намека на заинтересованность в реальном диалоге о европейской безопасности.

Напомним, Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация на Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.



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