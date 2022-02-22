Политика: РФ закрыла вопрос о границах независимого Донбасса

Владимир Путин дал ответ на вопрос, который оставался открытым после признания республик Донбасса. ДНР и ЛНР признаны в границах, которые установлены в их конституциях. И это не «линия соприкосновения», расколовшая регион, а бывшие границы Донецкой и Луганской областей – в том числе те районы, что сейчас контролирует Украина. К каким последствиям может привести эта ситуация?

«В каких границах мы будем признавать эти республики? Но мы же их признали, а это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и конституцию. А в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины», – подчеркнул президент Владимир Путин, отвечая во вторник на вопросы журналистов.

«Но мы рассчитываем – и я хочу это подчеркнуть – что все спорные вопросы будут разрешены в ходе переговоров между киевскими сегодняшними властями и руководством этих республик», – добавил глава государства. При этом Путин подчеркнул: «К сожалению, на данный момент времени мы понимаем, что это невозможно, поскольку боевые действия там до сих пор продолжаются, и больше того, они имеют тенденцию к обострению».

Российский лидер заметил, что надеется – в будущем ситуация изменится. Он добавил, что все спорные вопросы должны быть разрешены в ходе переговоров с действующими киевскими властями и руководством ЛНР и ДНР.

Таким образом, президент внес ясность в вопрос, на который уже успели дать противоречивые ответы – в вопрос о границах независимых государств Донбасса, которые в понедельник признала Россия.

Еще вечером понедельника зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов сообщил – РФ признает ДНР и ЛНР на тех «территориях, которые находятся в установленных сегодня границах». Границы, которые на тот момент считались установленными, отнюдь не совпадали с административными границами Донецкой и Луганской областей.

Похожее разъяснение дал и замглавы МИД РФ Андрей Руденко. В комментарии «Интерфаксу» во вторник он сказал, что РФ признает ДНР и ЛНР в границах, в которых власти республик «осуществляют свои полномочия и юрисдикцию». Заметим, что позже официальный представитель российского МИД Мария Захарова озвучила несколько иную точку зрения – она сказала, что вопрос границ ДНР и ЛНР – это вопрос будущего.

Разноречивые мнения звучали в Госдуме. Так, глава комитета по делам СНГ, депутат от КПРФ Леонид Калашников предположил, что независимость признана Россией в границах 2014 года. Со своей стороны, первый зампред думского комитета по международным делам Светлана Журова разъясняла, что речь идет о тех границах, которые есть сейчас. «Никто не собирается идти дальше. Мы в документах никаких других границ не определяли», – цитировал Журову РБК. Добавим, что пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что признание пройдет в «провозглашенных и существующих границах».

По мере появления все новых трактовок, в соцсетях возникли догадки о том, что Москва сохраняет определенную неясность в вопросе о границах признанных республик Донбасса – как предполагалось, чтобы оставить возможность для давления на действующую киевскую власть.

В то же время в Донецке и Луганске давали однозначный ответ – РФ признала республики в провозглашенных, а не фактических границах. Об этом в частности сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Те территории, на которых проходил референдум в мае 2014 года, территории в границах бывших Луганской и Донецкой областей Украины – это и есть границы Донецкой и Луганской республик», – отметил газете ВЗГЛЯД точку зрения донецких властей первый премьер-министр ДНР, ныне депутат Госдумы Александр Бородай. Эти границы были закреплены и в конституциях республик, подчеркнул собеседник.

Чем «фактические» отличаются от «провозглашенных»

Обе республики 12 мая 2014 года объявили о своем суверенитете над всеми районами Донецкой и Луганской областей Украины. Но так называемая «антитеррористическая операция», которую развернул киевский режим, привела к тому, что часть районов была занята украинскими силовиками. Защитникам Донбасса удалось удержать под контролем лишь меньшую часть.

К зиме 2015-го ополчениям удалось заключить крупные группировки ВСУ в «котлы» и разбить их, взять под охрану непрерывный участок границы с Россией, и сохранять доступ ДНР к Азовскому морю в районе Новоазовска. При этом за линией фронта остались такие крупные городские центры, как Мариуполь, Славянск, Краматорск в Донецкой области, а также Станица Луганская, Лисичанск и Северодонецк – в Луганской. «На сегодняшний день две трети территорий Донецкой народной республики и порядка 75% Луганской оккупированы противником», – констатировал Бородай.

Минский протокол 2014 года, а затем и одноименные соглашения превратили – во многом формально – линию фронта в «линию соприкосновения сторон», отделившую Украину от неподконтрольных «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» (ОРДЛО).

На данный момент ДНР контролирует около 7,8 тыс. кв. километров (общая площадь Донецкой области – 26,5 тыс. кв. километров), а ЛНР, соответственно – менее 8,4 тысяч кв.км (при общей территории в 26,6 тыс. кв. км). Население Донецкой народной республики – около 2,2 млн человек, чуть больше половины населения всей Донетчины, в Луганской республике живет 1,4 млн человек, при общем населении в 2,1 млн человек.

ОРДЛО больше нет, что дальше?

В заявлении Путина во вторник прозвучал крайне важный тезис. Российский лидер констатировал, что после признания независимости народных республик, больше не существует Минских соглашений, формально определявших статус кво в Донбассе.

«Усилиями нынешних киевских властей Минские договоренности были сведены к нулю,

они были убиты задолго до признания Россией ДНР и ЛНР», – подчеркнул глава государства.

Следовательно, с изменением позиции РФ по «Минску-2» теряет смысл и прописанное в соглашениях понятие «отдельных районов Донецкой и Луганской области» (ОРДЛО), и юридически согласованный статус линии соприкосновения.

До этого момента можно было строить догадки, какой из двух вариантов границы (линия разделения между Украиной и ОРДЛО согласно «Минску» – или же провозглашенная граница республик по состоянию на 2014 год) может считаться признанной границей между Украиной и двумя государствами Донбасса. Слова Путина, как уже было сказано выше, внесли ясность – речь идет о границах согласно конституциям ДНР и ЛНР, то есть о бывших административных рубежах Донецкой и Луганской областей.

В ЛНР уже начали делать из этого факта практические выводы. Республика призовет Украину добровольно отвести войска из Луганской области, иначе будут принять меры, сообщил вице-спикер парламента ЛНР Дмитрий Хорошилов. С призывом вывести войска с оккупированных территорий республики выступили и в Донецке. Президент Украины Владимир Зеленский ожидаемо ответил резким отказом.

Председатель Совмина ЛНР в июле-августе 2014 года, политолог Марат Баширов считает, что власти республик на данный момент не намерены «ставить вопрос о том, чтобы выйти на старые границы». «Речь идет о том, что позиции ВСУ, в том числе те, где развернуты тяжелые вооружения, расположены очень близко от Донецка – пальнул из миномета, и попал в жилой дом», – заметил Баширов. По его мнению, минимальное требование ДНР и ЛНР состоит в отводе украинских подразделений на безопасное расстояние от городов Донбасса.

Если с территории Донбасса, которая сейчас контролируется киевскими силовиками, будут по-прежнему вестись атаки, обстрелы, проникать диверсионные группы и т.д. – то не исключен перенос боевых действий и за нынешнюю линию соприкосновения, полагает Баширов. Станет ли это реальностью, зависит исключительно от действий украинских властей и силовиков, подчеркнул собеседник.

Как отметил депутат Бородай, до момента признания независимости республик, «украинские военачальники, если их можно так называть, до последнего надеялись, что Запад пошлет их в наступление на значительно более слабого противника». «За прошедшие годы и особенно месяцы ВСУ накачивали западным оружием. Понятно, что им давали не самое основное, тяжелое вооружение, но связь, средства радиоэлектронной борьбы, противотанковые средства, дальнобойные снайперские винтовки украинцы получили», – подчеркнул собеседник.

«Правда, за минувшие сутки ситуация радикально изменилась, и украинские военные теперь в состоянии шока,

– добавил Бородай. – Они понимают, что если нападут на Донбасс, им придется иметь дело с армией России, а бороться с ней они не готовы ни материально, ни морально».

Поле для российско-американских торгов

Напомним, что во вторник Совфед разрешил использование армии РФ за рубежом в связи с ситуацией в Донбассе. Правда, тут же прозвучало важное уточнение – парламентарии исходят из того, что возможная миссия российских военных будет миротворческой.

Чуть позже разъяснение дал и президент Путин во время встречи с журналистами. «Я не сказал, что войска вот сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь, – сказал глава государства. – Во-вторых, предсказывать какую-то конкретную канву военных действий вообще невозможно. Это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте. На земле, что называется».

Президент напомнил, что в договорах с ДНР и ЛНР есть пункты, «которые говорят о том, что мы будем оказывать этим республикам соответствующую, в том числе и военную помощь».

Возможность появления в республиках российских войск призвана стать сдерживающим фактором для Киева, полагают эксперты. Точнее, это сигнал для более важного игрока, чем киевские власти – для вашингтонских покровителей Украины, отметил политолог, шеф-редактор проекта «СОНАР-2050» Семен Уралов. В «пост-минский» период возникла новая конфигурация. «У нас есть отдельно Киев, отдельно ДНР, отдельно ЛНР и отдельно Россия, связанная с этими новыми субъектами обязательствами о взаимопомощи, – отметил эксперт. – Границы республик, которые фактически не определены с 2014 года, остаются подвижными».

«В такой конфигурации Украина может попытаться активно вовлечь США в обсуждение вопроса о границах, – считает Уралов. – Речь будет идти о переговорах между теми, кто реально будет представлен на территории, чьи вооруженные силы здесь будут представлены. Вокруг такого расклада будет строиться следующая игра. Там широкое поле, от добровольного отхода украинских войск до полномасштабных военных действий. Сейчас ход за Киевом», – считает собеседник.

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