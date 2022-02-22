 

США перечислили санкции против России

22.02.2022, 22:45, Новости дня
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Президент США Джо Байден рассказал, какие санкции вводят США против РФ в связи с признанием Москвой ДНР и ЛНР.

Байден сообщил, что «с завтрашнего дня» и «в предстоящие дни» будут введены «санкции против российских элит и членов семей», которые «разделяют коррупционную опасность политики Кремля и разделят их боль», передает РИА «Новости».

Президент США сообщил, что Вашингтон «вводит всесторонние санкции против российского суверенного долга», «отрезая российское правительство от западного финансирования». Кроме того, США вводят блокирующие санкции против «двух крупных финансовых институтов РФ – ВЭБ и военного банка». Администрация США работает с Германией над тем, чтобы российский газопровод «Северный поток – 2» не был запущен.

По словам Байдена, Запад «един в поддержке Украины», «в оппозиции российской агрессии» и «в решимости защищать альянс НАТО».

Напомним, Евросоюз намерен ввести санкции против 351 депутата Госдумы России, 27 физических и юридических лиц. Как заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, они не смогут больше ездить на шопинг в Милане и устраивать вечеринки в Сен-Тропе.

Британия объявила о санкциях в отношении пяти российских банков: банк «Россия», Промсвязьбанк, Акционерное общество коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития.



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