Возвращение белых брюк и мультитрендовые наряды: несколько модных образов как альтернатива джинсам и кроссовкам

Безусловно, джинсы очень удобны для повседневной носки, а модные кроссовки придают еще больше комфорта. Однако такой образ уже настолько предсказуем, что хочется чего-то новенького, но не менее уютного. Если нужна альтернатива привычным джинсам, то стоит взять на вооружение образы, которые мы представим вашему вниманию в нашей статье.

Добавить в гардероб вязаные вещи

Вязаные вещи прочно вошли в гардероб модниц в последнее время. Платье или юбка с кофтой из мягкой пряжи способны сделать неотразимыми молоденьких девушек и придать изыска барышням в возрасте.

Чтобы выглядеть стильно и соответствовать модным тенденциям, вязаные вещи следует сочетать с пальто из мягкой ткани или плащом. При этом комплект отличается простотой, удобством и комфортом при носке.

Шорты-бермуды вновь на пике популярности

С наступлением теплых весенних денечков не стоит бояться показать ноги. При этом шорты могут позволить себе не все из-за их короткой формы, а вот шорты-бермуды станут отличной альтернативой привычным джинсам. Такая одежда вполне напоминает классическую юбку, поэтому подойдет для составления повседневного ансамбля.

В зависимости от погодных условий шорты-бермуды можно носить с колготками или ограничиться носками. Обувь подойдет любая, но особенно стильно будут смотреться лоферы. Это одна из довольно дерзких тенденций на сегодняшний день.

Ботинки вместо кроссовок

Когда хочется чего-то новенького, то стоит сменить кроссовки на ботинки с высокой подошвой и ярким принтом. Всегда можно поиграть с цветом и сделать акцент на обуви. Однако на пике моды находятся ботинки, соответствующие по цвету остальным предметам гардероба.

При наличии определенной смелости можно выбрать не просто яркий цвет обуви, а подобрать боты с бахромой, с фантазийным или с многочисленными металлическими деталями.

Мультитрендовый наряд

Сложно интегрировать в один образ несколько предметов одежды совершенно разных стилей. Однако модные стилисты не отстают от времени и предлагают такие разноплановые комплекты.

Длинные платья с разрезом, сшитые из однотонной ткани, являются хитом сезона. Их можно надеть на прогулку, деловую встречу или незатейливую вечеринку. Стоит рассмотреть шоколадно-коричневое платье в сочетании с кардиганом, пальто или плащом. Выбор верхней одежды будет зависеть от погоды.

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Дополнить образ можно ботинками на толстой подошве. Не стоит недооценивать наряд, ведь при его кажущейся простоте именно детали позволяют выглядеть модно и ощущать комфорт.

Шоколадные оттенки продолжают завоевывать сердца модниц. Чтобы монохром в образе не сыграл злую шутку, важно правильно выбирать фасон платья. Также можно использовать различные аксессуары ярких цветов. Но и монохромный образ будет смотреться отлично, если правильно сочетать верхнюю одежду, обувь и платье.

Уличный стиль

Сапоги на толстой подошве прочно обосновались в гардеробах модниц. Составляя образ для ежедневной носки, следует не останавливаться на базовом черном платье, а рассмотреть альтернативный вариант.

Всегда можно объединить классическую юбку и уютный свитер с объемной курткой и высокими ботинками или сапогами. Может показаться, что сапоги здесь лишние, но именно они придают завершенность образу, делая его удобным для прогулок при любых погодных условиях.

Если на улице ветер и холод, то можно добавить колготки или чулки. Однако с приходом теплых дней эта часть гардероба потеряет свою актуальность.

Наряд для путешествий

Во время поездок важно выбрать наряд удобный, практичный и стильный. Стилисты предлагают смелый образ, включающий удобные черные брюки, длинный теплый кардиган с оригинальным принтом и обувь на плоской подошве. Дополнит образ сумочка, которую можно носить через плечо. .

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Высокие сапоги не сдают позиций

Высокие сапоги со змеиным принтом стали модными в этом сезоне. Многие известные дамы были замечены в подобной обуви на прогулке по городу. Чтобы составить образ для ежедневного выхода в свет, стоит обратить внимание на мягкое уютное пальто из верблюжьей шерсти и удлиненный джемпер. Для завершения образа нужно подобрать соответствующую сумочку.

Обувь без каблука

Безусловно, кроссовки есть в гардеробе каждой девушки. Именно эта обувь может обеспечить удобство и комфорт. При этом она выглядит очень стильно. Однако не менее востребованными остаются мокасины и балетки. Такая обувь больше подойдет для создания классического или офисного образа.

Триумфальное возрождение белых брюк

Если зимой есть опасения по поводу ношения белых брюк, то весной точно стоит дать им шанс. Чтобы выглядеть на все сто, следует добавить к ним простой вязанный джемпер и надеть классическое темное пальто. Белые брюки можно носить не только весной, но и летом. В теплое время года нужно отдавать предпочтение изделиям из легких тканей.

Заключение

Не стоит зацикливаться на джинсах и кроссовках. Всегда можно подобрать вещи, которые не уступают по комфортности и удобству. Выбирая верхнюю одежду и брюки темных цветов, можно разбавить монохромный образ ярким джемпером. Вы будете выглядеть очаровательно.