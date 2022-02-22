Лучшая пора для влюбленных: любовный гороскоп на весну для всех женских знаков зодиака

На пороге весна, и каждая женщина надеется на счастье в личной жизни, поскольку весна символизирует романтические отношения, возобновление чувств и много приятных моментов в жизни влюбленных. Астрология поможет выяснить, стоит ли ждать перемен всем представительницам прекрасного пола. Вот любовный гороскоп, который даст ответ на этот вопрос.

Овен

Представительниц огненного знака ожидают большие перемены в любви. Это может быть судьбоносная встреча, выход на новый этап отношений или предложение руки и сердца от любимого мужчины. Настраивайтесь на все самое лучшее, но не теряйте бдительности. Наступает время перемен, но многое зависит и от вас. Поэтому будьте мудрыми, внимательными и настроенными на позитив.

Телец

Представительницы земного знака отличаются верностью, поэтому готовы восхищаться единственным и любимым мужчиной. Вы настроены на романтику, и вам не будет времени на важные дела. Постарайтесь не очень высоко витать в облаках, чтобы всегда иметь возможность спуститься на землю и решить важные вопросы, а именно не идеализируйте своего партнера и не приписывайте позитивных качеств новому знакомому. Постарайтесь быть объективными.

Близнецы

Для представительниц воздушного знака весна означает обновление, и они смогут убедиться в том, что не ошибались в определении этого времени года. Вы сможете либо встретить новую любовь, либо выйти на новый уровень отношений со своим партнером. Бонусом будет то, что вы очень давно ждали этих перемен, и иногда казалось, что ваше время упущено. Поэтому у вас будет ощущение, что вы нашли что-то ценное, поэтому радуйтесь, вы это заслужили.

Рак

Этой весной представительниц прекрасного пола водного знака также ждут большие перемены. Вы либо выйдете на новый уровень отношений со своим партнером (если вам удастся достичь консенсуса по некоторым вопросам), либо расстанетесь навсегда. Поначалу может показаться, что разлука не может быть полезной и даже необходимой. Но вскоре вы поймете, что это решение было единственно правильным. Вы оба почувствуете значительное облегчение и свободу, которая откроет новые перспективы.

Лев

Представительниц знака Огня больше ожидают не перемены, а сомнения в правильности своего выбора. Это может коснуться нового знакомого или старых отношений. У вас пропала уверенность в том, что ваш избранник с вами искренен, и вы будете думать, что делать дальше. Лучше успокоиться и ничего не предпринимать. Время все расставит по своим местам, а лишние действия и выяснения могут ухудшить ваши отношения.

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Дева

Представительницам земного знака этой весной можно только позавидовать. Одинокие девушки смогут повстречать достойного парня. Те, кто находится на этапе свиданий, могут получить предложение руки и сердца. Замужние дамы и находящиеся в отношениях заметят реальные изменения к лучшему. У вас с партнером наступит период романтики, и вы будете наслаждаться прекрасным общением и радоваться установившемуся взаимопониманию.

Весы

Представительницам воздушного знака предстоит стать покорительницей сердец. Вы будете просто ослепительны, и парни не оставят вас без внимания. Поэтому сможете среди многих претендентов выбрать именно того единственного, кто станет вашим спутником по жизни. К сожалению, других дел будет также немало, поэтому на личную жизнь времени будет не так много, как хотелось бы, но вы все успеете.

Скорпион

Представительницам знака Воды весна готовит много сюрпризов. В первой половине вы будете очень активны и сразу приступите к поискам. Возможны некоторые разочарования из-за спешки и импульсивности. Но во второй половине сезона, когда вы успокоитесь и подойдете к вопросу поиска партнера более ответственно, у вас все получится. Результат даже превзойдет все ваши ожидания, и вы повстречаете того, о ком всегда мечтали.

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Стрелец

Представительницы знака Огня этой весной откроют глаза и увидят то, чего никогда не видели. Что характерно, увиденное все время находилось перед вашим взором, но вы не обращали на это внимания. Возможно, это будет молодой человек, которого вы воспринимали в качестве коллеги, а теперь посмотрели как на достойного кандидата в спутники жизни. А может, вы увидите что-то негативное в своем нынешнем партнере. Вы будете либо приятно удивлены, либо шокированы, но в итоге все сложится благополучно.

Козерог

Эта весна для представительниц земного знака станет очень важным периодом в их жизни. Возможно, вы познакомитесь с человеком, которого полюбите практически с первого взгляда. Не факт, что отношения будут идеальными, но однозначно они станут для вас полезными, поскольку мужчина сможет преподать вам хороший урок на будущее. Вы можете пережить и прекрасные моменты, и разочарования, однако очень скоро поймете, что все произошло к лучшему.

Водолей

Представительницы воздушного знака этой весной будут усердно работать на свою репутацию. Причем они будут доказывать значимость, скорее, себе, чем кому-то другому. Как минимум девушкам удастся повысить свою самооценку, и она им пригодится. Одинокие дамы легко могут завоевать сердца достойных мужчин, а замужние вывести отношения на новый уровень, поскольку им будет все по плечу.

Рыбы

Для представительниц водного знака эта весна будет знаменательной и очень приятной. Дело в том, что она поможет, наконец, забыть о разочаровании, которое ранило сердце и не позволяло двигаться дальше. Вы почувствуете облегчение и приступите к поискам возлюбленного. Они обязательно увенчаются успехом, поскольку вы обаятельны, очаровательны и морально готовы к тому, чтобы начать жизнь с чистого листа.