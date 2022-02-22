 

Мужчина понял, что в его доме таятся секреты, когда его кот начал себя странно вести и был прав

22.02.2022, 22:31, Разное
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Американец, который имеет страницу в Реддит, рассказал подписчикам, что его лохматый питомец – кот по кличке Такер, резко изменился в поведении. Мохнатого любимца привлекла стена старого дома.

Лохматый забыл об элементарных кошачьих потребностях: поесть и попить. Он начал вести себя слишком странно, и его хозяин забеспокоился. Он насторожился, но решил, что проблема кроется в ухудшившимся здоровьем питомца – Такер был снесен к ветеринару.

«Недавно я возил котофея в доктору, и он сказал, что кот полностью здоров» – говорит мужчина.

История реддитера понравилась многим читателям, и многие начали давать советы. Одним из самых популярных было предложение о том, чтобы убедиться, что в стене или за ней нет ничего странного. Зрители считали, что кот проводит там все свое время из-за того, что слышит какие-то звуки. Возможно в стене орудует банда термитов или грызунов.

Владелец Такера вскрыл часть постройки, и заметил, что кот словно ожил, начала метаться под ногами и мяукать.

На обратной стороне не оказалось никаких вредителей. Но там нашлась потайная дверь, которая вела прямиком в подвал.

«Это странно, но мы живем в этом доме не первый год, и только недавно мой кот стал беспокойным. Буду искать, какую же тайну скрывает обнаруженный подвал» – поделился с читателями владелец Такера.



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