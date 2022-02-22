Мнение: Рекорд экономического роста, рекорд микрозаймов и нулевой капитал

1. В прошлом году российская экономика поставила рекорд роста за последние 13 лет. Мы выросли почти на 5%. Результаты превзошли ожидания – понятно было, что по мере выхода из коронакризиса-2020 рост будет ускоряться, однако дело не только в восстановлении пострадавших отраслей:

https://lenta.ru/news/2022/02/19/vvp/

В Росстате заявили о рекордном с 2008 года росте экономики России. В 2021 году ВВП увеличился на 4,7 процента, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

Специалисты связывают рост показателя с восстановлением экономической активности после самой тяжелой фазы пандемии коронавируса. <…>

В 2021 году наблюдался рост производства почти во всех отраслях, при этом наивысший темп продемонстрировали гостиничный и ресторанный бизнес (24,1 процента в годовом выражении). Заметный рост добавленной стоимости также зарегистрирован в областях водоснабжения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений, культуре и спорте, оптовой и розничной торговле.

Уже по одному только этому короткому перечню видно, что в России наконец-то заработала мусорная реформа: вывоз и переработка мусора становятся всё более важной и доходной отраслью.

Также хорошие результаты показал внутренний туризм. Здесь сыграли свою роль закрытые границы, так что коронакризис в чём-то даже помог российской экономике. Но качество туристического обслуживания у нас растёт, и можно рассчитывать, что и в будущем путешествия по стране будут наращивать свою популярность.

2. Россияне увлеклись микрозаймами:

https://lenta.ru/news/2022/02/15/micro/

С октября по декабрь 2021 года россияне набрали 11,2 миллиона микрозаймов на 150,9 миллиарда рублей, пишет РБК со ссылкой на данные крупнейшей на рынке саморегулируемой организации микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие». В годовом выражении прирост составил 117,9 процента, что стало рекордом с 2019 года.

За весь 2021 год портфель займов физлицам вырос почти в полтора раза (на 47,1 процента) и составил 234,1 миллиарда рублей. В 4 квартале рост ускорился особенно сильно, и число кредитов выросло на 12,3 процента. За весь год микрофинансовые организации (МФО) выдали 35,7 миллиона кредитов на общую сумму в 472,5 миллиарда рублей — это на 70 и 77 процентов соответственно превышает аналогичные показатели 2020 года. Число активных договоров займа по итогам прошлого года превысило 15,2 миллиона.

Подавляющее большинство заемщиков в 4 квартале взяли займы онлайн — доля таких кредитов за год достигла 80,4 процента. Год к году количество и сумма оформляемых онлайн кредитов взлетели почти втрое.

Эксперты дежурно говорят про падение доходов и инфляцию – мол, это причины того, что народ ищет спасение в микрозаймах, чтобы свести концы с концами. Реальные доходы граждан, однако же, в прошлом году выросли, то есть в среднем у людей денег стало больше. Кроме того, микрозаймы не увеличивают доходы, а уменьшают их.

Скорее, популярность микрозаймов вызвана их широкой доступностью и привычкой многих жить одним днём.

3. В Школе капитализма я более подробно рассказываю про нулевой капитал — про действия, которые стоит предпринять до того, как погружаться в классические деловые операции. Я уже рассказывал про концепцию нулевого капитала в 2019 году. Сейчас я разбираю нулевой капитал с более практических позиций. Процитирую фрагмент:

https://sponsr.ru/capitalism/10501/Nulevoi_kapital/

…поэтому прежде чем открывать сайт Мосбиржи, стоит рассмотреть валяющиеся под ногами возможности кратно повысить свой доход. У тех, кто пока что находится на нижних ступенях капиталистической лестницы, таких возможностей хватает, причём безо всяких пирамид и лотерей.

Чтобы открыть маленький бизнес, нужно, допустим, 3 млн рублей (сумма условная). Вот эти 3 млн рублей — стартовый капитал. Однако если вы работаете делопроизводителем в вузе и получаете 15 тысяч рублей в месяц, копить 3 млн рублей вы будете до пенсии. Прежде, чем приступить к накоплению стартового капитала, имеет смысл накопить так называемый «нулевой капитал», то есть добиться хорошей зарплаты и устойчивого финансового положения.

Если наш делопроизводитель прочтёт пост про стратегию Т.П.Р.У. и начнёт бездумно откладывать ползарплаты, за год он отложит 90 тысяч рублей, которые будут приносить ему (далеко не сразу) дополнительную тысячу рублей дивидендного дохода в месяц. Если же он закончит курсы бухгалтеров и пойдёт работать за 60 тысяч в месяц, он получит уже 45 тысяч дополнительного дохода в месяц. Плюс 1 тысяча в месяц или плюс 45 тысяч в месяц — разница есть…