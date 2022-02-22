 

Больницы и КТ-центры Москвы возвращаются к плановой работе

22.02.2022, 21:57, Разное
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Сейчас число заболевших почти в пять раз меньше пиковых значений начала февраля, а количество госпитализаций за неделю снизилось на 30%, рассказала Ракова. Заболеваемость среди детей и подростков также идет на спад, констатировала заммэра.

Улучшение ситуации с ковидом дает возможность вернуть к плановой работе часть стационаров, переоборудованных для оказания помощи пациентам с коронавирусом. Речь идет о больнице №15 имени О.М. Филатова и детской больнице имени Г.Н. Сперанского.

Ракова уточнила, что к плановой работе возвращается более двух тысяч коек. “Доля свободного коечного фонда составляет около 45 процентов, в том числе за счет осуществляющих прием пациентов с COVID-19 резервных госпиталей”, – добавила заммэра.

Плановую и экстренную помощь начнут оказывать через две недели после специальной санитарной обработки и тестирования сотрудников на ковид. Плановая медпомощь возобновляется в детских стационарах.

“Также мы продолжаем возвращать к стандартному режиму работы и другие медицинские учреждения, – рассказала Ракова. – В ближайшее время еще восемь КТ-центров, организованных для диагностики пациентов с COVID-19, возобновят плановый прием — после того, как в них будет проведена тщательная дезинфекция помещений и оборудования”.

Напомним, что для борьбы со штаммом “омикрон” Москва внедрила новые стандарты обслуживания в поликлиниках. Там организовали спецотделения для пациентов с симптомами ОРВИ, отделили их потоки от тех, кто пришел с другими проблемами – это помогло избежать огромных очередей.



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