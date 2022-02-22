 

Кот с железными нервами поразил россиян: Ох, сколько же терпения

22.02.2022, 21:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пользовательница популярной соцсети TikTok с ником nika873103 поделилась со своими подписчиками роликом, на котором показала своих очаровательных питомцев. Главным героем ролика стал пушистый серый кот, который продемонстрировал железное терпение в то время, как его атаковали два маленьких энергичных песика. Сдержанный и невозмутимый кот спокойно вытерпел собачьи нежности и, что называется, даже ухом не повел.

Забавное видео быстро разлетелось по интернету и стало популярным. Как сообщил портал “Ридус”, россияне оказались поражены выдержкой кота и буквально завалили животное комплиментами.

“Ох, сколько же терпения у котика”, “Мне бы хоть один процент спокойствия этого кота”, “Кот непрошибаемый”, – написали восхищенные пользователи.

Кто-то даже заподозрил, что кот принимает антидепрессанты – в противном случае выдержать такую атаку просто невозможно. Ироничные пользователи стали просить хозяйку животного поделиться названием чудодейственного препарата – вдруг и им тоже поможет.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что на видео попала драка челябинских зайцев – бой оказался суровым.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.09 / Мнение: Вы лучше вообще в Африке не работайте

16.11 / «Многие даже не обращаются в санчасть»

25.05 / В Сети появились качественные изображения iPhone SE Plus

29.04 / Медики назвали основные симптомы, остающиеся через несколько месяцев после выздоровления от COVID-19

13.07 / Парный стиль: жена и дочь Уилла Смита одновременно побрились налысо

03.06 / Маллет, шегги или пикси: как выбрать прическу, цвет и продукты для ухода за волосами женщинам в возрасте от 20 до 50 лет

20.04 / Мнение: Делиться надо

01.07 / iPhone SE Plus появится в 2021 году и получит Apple A13 Bionic

29.07 / Toyota заняла первое место в рейтинге самых дорогих автомобильных брендов в мире

22.12 / Мнение: Страшный секрет сэсэсэрии или помереть под пульпой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика