Кот с железными нервами поразил россиян: Ох, сколько же терпения

Пользовательница популярной соцсети TikTok с ником nika873103 поделилась со своими подписчиками роликом, на котором показала своих очаровательных питомцев. Главным героем ролика стал пушистый серый кот, который продемонстрировал железное терпение в то время, как его атаковали два маленьких энергичных песика. Сдержанный и невозмутимый кот спокойно вытерпел собачьи нежности и, что называется, даже ухом не повел.

Забавное видео быстро разлетелось по интернету и стало популярным. Как сообщил портал “Ридус”, россияне оказались поражены выдержкой кота и буквально завалили животное комплиментами.

“Ох, сколько же терпения у котика”, “Мне бы хоть один процент спокойствия этого кота”, “Кот непрошибаемый”, – написали восхищенные пользователи.

Кто-то даже заподозрил, что кот принимает антидепрессанты – в противном случае выдержать такую атаку просто невозможно. Ироничные пользователи стали просить хозяйку животного поделиться названием чудодейственного препарата – вдруг и им тоже поможет.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что на видео попала драка челябинских зайцев – бой оказался суровым.