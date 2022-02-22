 

На Украине выбрали нового представителя на “Евровидении” после скандала из-за Крыма

22.02.2022, 21:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Рэп-группа Kalush Orchestra стала новым представителем Украины на предстоящем песенном конкуре “Евровидение-2022”. Об этом представители коллектива сообщили в социальных сетях.

Артисты из украинского Калуша заняли второе место в национальном отборе, несмотря на лидерство по итогам зрительского голосования. Вместо них организаторы отдали предпочтение певице Алине Паш, однако вскоре выяснилось, что исполнительница посещала Крым после его вхождения в состав России. Из-за этого Украину могли обвинить в политизации конкурса и отстранить от участия, поэтому Паш пришлось снять свою кандидатуру, сообщает телеканал “360”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.06 / “ЕР” и “Волонтеры Победы” зажгли 128 огненных картин в День памяти и скорби

10.09 / Решайте проблемы по мере их возникновения: как сохранить искру в отношениях, несмотря на сложную жизнь с маленькими детьми

18.06 / Скандалы: Александра Захарова в опале Ленкома

01.08 / Степаненко обратилась к Петросяну в эфире своего шоу: Живи долго и счастливо

04.06 / Мнение: Лукашенко не доверяет Путину?

27.08 / Мнение: Дешевое мясо

09.08 / Ученые: Детям полезно проводить время на свежем воздухе без взрослых

28.04 / Врачи назвали лучшие упражнения для профилактики инфаркта

10.08 / Врачи назвали привычку, которая отнимает десять лет жизни у человека

06.11 / Мнение: Видеосолянка. 05.11.2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика