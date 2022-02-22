На Украине выбрали нового представителя на “Евровидении” после скандала из-за Крыма

Рэп-группа Kalush Orchestra стала новым представителем Украины на предстоящем песенном конкуре “Евровидение-2022”. Об этом представители коллектива сообщили в социальных сетях.

Артисты из украинского Калуша заняли второе место в национальном отборе, несмотря на лидерство по итогам зрительского голосования. Вместо них организаторы отдали предпочтение певице Алине Паш, однако вскоре выяснилось, что исполнительница посещала Крым после его вхождения в состав России. Из-за этого Украину могли обвинить в политизации конкурса и отстранить от участия, поэтому Паш пришлось снять свою кандидатуру, сообщает телеканал “360”.