 

Зеленский во втором туре выборов президента победил бы любого из своих оппонентов – опрос

22.02.2022, 21:50, Новости дня
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Если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье, Зеленского поддержали бы 28% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

На втором месте пятый президент Украины, нардеп от “Европейской солидарности” Петр Порошенко – у него 15%.

Следом идут сопредседатель “Оппозиционной платформы – За жизнь” Юрий Бойко (11%) и нардеп, лидер “Батьківщини” Юлия Тимошенко (9%).

По 7% набирают экс-глава СБУ, лидер партии “Сила и честь” Игорь Смешко, бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман, лидер партии “Наши” Евгений Мураев и глава межфракционного объединения “Разумная политика”, народный депутат Дмитрий Разумков.

Рейтинг остальных политиков менее 5%.

Во втором туре выборов президента Зеленский победил бы любого из своих оппонентов: Порошенко (60% против 40%), Бойко (64% против 36%), Тимошенко (58% против 42%).

Опрос проводился с 8 по 18 февраля среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом “лицом к лицу” с использованием планшета. Статистическая погрешность не превышает 2%.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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