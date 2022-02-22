 

Ахметов прибудет в Украину 23 февраля – пресс-секретарь

22.02.2022, 21:50, Новости дня
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“Ринат Ахметов планирует прилететь в Киев завтра, 23 февраля”, – написала она.

https://www.facebook.com/anna.terekhova.52/posts/5095825723771720

16 февраля, в день, который в СМИ называли вероятной датой вторжения РФ, бизнесмен вернулся в Украину и посетил с визитом Мариуполь Донецкой области.

18 февраля стало известно, что Ахметов улетел в Женеву. Терехова сообщала, что у него там запланирован ряд встреч. 

“Но при первых признаках реальной угрозы он сразу же вернется в Украину, чтобы быть здесь вместе с Украиной и украинцами”, – заявляла она.

Контекст:

21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания “независимыми республиками” незаконных вооруженных формирований “ЛДНР”. Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.

Позже в тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о признании “независимости” оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований “ДНР” и “ЛНР” Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для “поддержания мира”.

22 февраля договоры с “ЛДНР” ратифицировали Госдума РФ и Совет Федерации.

Путин в этот же день заявил, что РФ признала “ЛДНР” “в границах Луганской и Донецкой областей”.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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