 

Новые постеры третьей части “Фантастических тварей”: Александр Кузнецов, Джуд Лоу и нюхль Тедди

22.02.2022, 21:45, Разное
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Кинокомпания Warner Bros. представила постеры главных и второстепенных персонажей третьей части фильма о Ньюте Саламандере и Грин-де-Вальде, которая получила название “Фантастические твари: Тайны Дамблдора”. На постерах изображен первый отряд Дамблдора, в который вошли сам Ньют и его брат Тесеус, помощница Ньюта Банти, магл Якоб Ковальски, Юсуф Кама, профессор школы Ильверморни Юлали Хикс и брат Дамблдора Аберфорт. 

Волшебникам будут помогать питомцы Саламандера: полюбившийся миллионам зрителей нюхль Тедди и лукотрус Пикетт, открывающий любые замки. Конечно же, нам показали и последователей главного злодея серии – Грин-де-Вальда, которого вместо Джонни Деппа теперь играет Мадс Миккельсен. Среди них будут Криденс, Куинни, Винда и Хельмут Вайс. Последнего исполнил российский актер Александр Кузнецов, известный по фильмам “Лето” и “Кислота”, а также сериалу “Содержанки”. Правда, насколько значимым его персонаж окажется для сюжета, непонятно. В сети говорят, что Хельмут Вайс – не только приспешник Грин-де-Вальда, но и один из 12 мракоборцев Магического Конгресса управления по Северной Америке.

Мадс МиккельсенЭдди РэдмейнАлександр Кузнецов

Согласно синопсису предстоящей картины, профессор Альбус Дамблдор узнает, что могущественный темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд планирует захватить власть над миром. Понимая, что не сможет остановить его в одиночку, Дамблдор просит магозоолога Ньюта Саламандера возглавить команду из выдающихся волшебников и одного отважного магла-пекаря. Им предстоят невероятно опасные приключения, встреча со старыми и укрощение новых магических существ и борьба со сторонниками Грин-де-Вальда, которых становится все больше. Но какая роль в этой миссии уготована самому Дамблдору?

“Фантастические твари: Тайны Дамблдора” выйдут в российский прокат уже 14 апреля. Второй трейлер картины о волшебниках выпустят уже послезавтра.

Джуд ЛоуЭзра МиллерЭлисон СудолКаллум ТернерНюхль ТеддиДэн Фоглер



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