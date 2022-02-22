Мнение: Как наказывают немцев…

…показательно мордуя Вована

ВЕНА, 22 фев – РИА Новости. Если серьезный санкционный режим ЕС против России вступит в силу, то он затронет и проект “Северный поток — 2”, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Сколько уже за последние несколько лет мы слышали подобных заявлений от всех – и от англичан, и от американцев, и от поляков, и от Хаммеров, и от Нехаммеров… Я не устаю поражаться всему этому лицемерию “высокой политики”: России не переставая “угрожают” этим самым “перекрытием СП-2”, и всякий раз Газпром и Россия послушно делают вид, что невероятно пугаются. Смешнее всего выходит, когда в общий хор “мы вам запретим СП-2” вступают политики немецкие; вот уж действительно – “пчелы против мёда”!

Во всей Германии, как известно, нет ни одного (!) терминала в портах для приема газовозов со сжиженным газом; очевидно, что это своего рода демонстрация – в своих мечтах немцы именно СЕБЯ видят главным распределительным хабом с “экологически чистым” газовым топливом для всей Европы, и всё за счет “эксклюзивного доступа” к российским газовым кладовым, т.е. – за счет неформального контроля над Газпромом. Именно поэтому им и не нужен “импортный” катарский или американский сжиженный газ – у нас (как бы говорят немцы), есть свой, натуральный, из ТРУБЫ! Дешевле!!

Россию, кстати, вполне возможно и стали так плотно гнобить американцы, что верткий Пути-Пут слишком, на их взгляд, плотно стакнулся с Германией – то есть наметился некий “газовый союз” двух вечных изгоев англо-саксонского мира, России и Германии. Но, чтобы не заходить “в лоб” на сильно окрепших немцев – наши английские друзья решили долбать по “самому слабому звену” в этом союзе, т.е – по бедовой РФ.

И в этом смысле всё делается тонко – “СП-2”, оказывается, НАДО ЗАКРЫТЬ… но не потому, что кто-то там опасается слишком сильного возвышения все еще оккупированной Германии, а вовсе даже из строго гуманитарных и благородных соображений – чтобы наказать ирода рода человеческого по имени В.В.Путин! Какая Германия? О чем вы?? Германию мы все безумно уважаем и чтим, прежде всего – за ее последовательную антифашистскую позицию! Да что там – послушаем самих немецких товарищей! (выталкивают на арену кого-то из германских активистов или активисток, с предварительно прикрепленными к интимным местам электродами скрытого ношения) И активист послушно блеет что-то из того же репертуара – “Надо запретить Северный Поток-2, чтобы наказать потерявшую берега Россию!”

Главная тайна всего спектакля заключается в том, что России, по большому счету, все равно, работает или не работает СП-2. Газпром продает газ, который в самой России не нужен – поэтому продавцу вообще-то до фени, в каком месте его будет брать покупатель. Мог бы и на границе РФ брать. И оплачивать все расходы по доставке до потребителя в Германии сам – Газпрому хлопот меньше.

СП-2 нужен прежде всего Германии, а не России. Соответственно, запрет Сп-2 – это удар на 80-90% по Германии. ГНОБЯТ немцев! Но – прикрываясь “плохой репутацией” друга Вована. Которому не привыкать играть роль плохого парня, которого все наказывают за чужие грехи.

Что важно понимать: Германия не хочет получать газ “по-старому”, через Украину, в буквальном смысле ЛИШНЮЮ страну. В этом случае она будет зависима от Украины, а Украину контролируют американцы, т.е. ИХ ВРАГИ. Она хочет получать газ напрямую. И уже сама, “от себя”, раздавать газ по Европе.