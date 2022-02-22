 

DAF Trucks тестирует новое поколение одного из своих грузовиков

22.02.2022, 21:37, Новости дня
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Известная марка DAF Trucks приступила к тестовым испытаниям модернизированного грузовика.

Известно, что автомобиль окажется актуальным для осуществления региональных перевозок. Представители компании DAF Trucks анонсировали, что официальная презентация автомобиля пройдет ко второй половине текущего года. Разработчики на данный момент скрывают уровень мощности и другие параметры производительности транспортного средства. Предполагается, что новый грузовой автомобиль окажется более экономичным, чем предшественники.

Вместе с тем планируется существенно увеличить уровень мощности. Пока эксперты не готовы прогнозировать вероятную стоимость грузового автомобиля от компании DAF Trucks.



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